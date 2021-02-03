‘Körlük’ten ‘Beyaz Körlük’e

KRANK Art Gallery, 6 Şubat-13 Mart tarihleri arasında Seda Boy’un “Beyaz Körlük” sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergisinde kör olma durumuna farklı bir bakış açısıyla yaklaşan Seda Boy çalışmalarında, günlük akışta kendimize odaklı yaşarken bakmadığımız şeylere bakıp onları görünür hale getirmek istiyor. Sanatçının karışık teknikle ürettiği toplam 17 parçadan oluşan enstalasyonunda, soyutlanmış göz formları ve fotoğraflar yer alıyor.

Görünür hale getirmek

Jose Saramago’nun “Körlük” adlı romanı sanatçı Seda Boy’a “Beyaz Körlük” sergisinde, kör olma durumuna farklı bir bakış açısıyla yaklaşmasında yol gösterici olmuş. José Saramago bu romanında körlüğü, hem bireysel bir talihsizlik hem de sosyal bir felaketin metaforu olarak kullanıyordu. Saramago’nun hikâyesinde bugün yaşadığımız dünyanın geldiği noktanın sebebini tarif eden şey, bireylerin ve dolayısıyla toplumun kör oluşuydu ve kaostan çıkış ile yeniden özgürleşme, bireylerin gözlerini açmasıyla başlıyordu. Seda Boy da çalışmalarında, günlük akışta kendimize odaklı yaşarken bakmadığımız şeylere bakıp onları görünür hale getirme isteğini ortaya koyuyor ve gözlerin açılmasıyla bir şeylerin görünür olabileceğinin altını çiziyor. Seda Boy’un enstalasyonlarında anatomik bütünlüğüne en yakın formlarda soyutlanmış olan gözlerin mercek etkisinden faydalanılırken, izleyici sanatçının fotoğraflarına yakından bakma olanağı buluyor. Boy’un fotoğraflarında, mekanı dışarıyla ilişkilendiren, objelere yaklaştırıp uzaklaştıran kimi zaman da objelerden koruyan pencereler sıkça yer alıyor. Fotoğraflarda pencereye sırtını dönen bedenler, ulaşılmaz olduğu halde demirlenmiş olan pencereler, terkedilmiş mekan ya da yalnızlaşan insanın yok oluşunu anlatılıyor. Bir başka fotoğrafta günlük karmaşada bir şeylere yetişmeye çalışan ve bu koşuşturmacada kendine kapanıp, çevresinden kopan kalabalıklar yer alırken, insanların geldikleri ve gittikleri yer belirsiz oluşunun tedirginliği izleyiciye yansıyor.