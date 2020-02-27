MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri Koronavirüs salgını müzayedeleri vurdu!
ABONE OL
27.02.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Koronavirüs salgını müzayedeleri vurdu!

Sotheby’s Müzayede Evi, önceki gün koronavirüs sebebiyle Hong Kong’da gerçekleşecek “Modern and Contemporary Art” satışlarını nisan ayında New York’a taşıyacağını açıkladı.

Koronavirüs salgını müzayedeleri vurdu!

The Art Newspaper’da yer alan habere göre Sotheby’s Müzayede Evi Asya Genel Müdürü Kevin Ching açıklamasında “Asya’daki müşterilerimizle birlikte dikkatli bir şekilde düşünerek bu kararı aldık” dedi. Ardından da Ching, “Sotheby’s, Hong Kong’daki klasik ve modern Çin resimlerini, Güneydoğu Asya sanatını, mücevher satışlarını nisandan temmuz ayına kadar, insanlar güvenli bir seyahat yapana kadar erteliyor” diye de sözlerine ekledi.

Bu ayın başında Christie’s Müzayede Evi de Kong’da mart ayında gerçekleşmesi beklenen 20’inci yüzyıldan kalma çağdaş sanat satışını mayıs ayına ertelediğini duyurmuştu. Bonham’s Müzayede Evi ise Hong Kong’da düzenlenecek satışlarını yeniden planladığını açıkladı. 

Bologna fuarı mayısa alındı

Her yıl mart ayında düzenlenen dünyanın en büyük çocuk kitap fuarı Bolongna Kitap Fuarı da corona virüsü nedeniyle mayıs ayına ertelendi. Nisan ayında düzenlenecek, dünyanın en önemli kitap fuarlarından biri olan Londra Kitap Fuarı’nda ertleme olup olmayacağı ise henüz açıklanmadı.

Hamile eşi aşerince bakın ne yaptıBursa’nın İnegöl İlçesinde aşeren hamile işi için bahçeden elma koparan genç elmanın parasını ağaca astı. Aylar sonra parayı bulan bahçe sahibi notu okuyunca duygulandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

2020 en güzel Cuma mesajları! Anlamlı, resimli kısa Cuma mesajları ve sözleri

2020 en güzel Cuma mesajları! Anlamlı, resimli kısa Cuma mesajları ve sözleri

SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

Hayırlı arkadaş Arzum Onan...

Hayırlı arkadaş Arzum Onan...

Sıradaki Haber