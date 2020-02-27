Koronavirüs salgını müzayedeleri vurdu!

The Art Newspaper’da yer alan habere göre Sotheby’s Müzayede Evi Asya Genel Müdürü Kevin Ching açıklamasında “Asya’daki müşterilerimizle birlikte dikkatli bir şekilde düşünerek bu kararı aldık” dedi. Ardından da Ching, “Sotheby’s, Hong Kong’daki klasik ve modern Çin resimlerini, Güneydoğu Asya sanatını, mücevher satışlarını nisandan temmuz ayına kadar, insanlar güvenli bir seyahat yapana kadar erteliyor” diye de sözlerine ekledi.



Bu ayın başında Christie’s Müzayede Evi de Kong’da mart ayında gerçekleşmesi beklenen 20’inci yüzyıldan kalma çağdaş sanat satışını mayıs ayına ertelediğini duyurmuştu. Bonham’s Müzayede Evi ise Hong Kong’da düzenlenecek satışlarını yeniden planladığını açıkladı.



Bologna fuarı mayısa alındı

Her yıl mart ayında düzenlenen dünyanın en büyük çocuk kitap fuarı Bolongna Kitap Fuarı da corona virüsü nedeniyle mayıs ayına ertelendi. Nisan ayında düzenlenecek, dünyanın en önemli kitap fuarlarından biri olan Londra Kitap Fuarı’nda ertleme olup olmayacağı ise henüz açıklanmadı.