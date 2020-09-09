Köy çocuklarına Sinemasal

2013’ten bu yana Türkiye’nin 44 farklı ilinde sosyo-kültürel açıdan dezavantajlı bölgelerde yaşayan iki yüz binden fazla çocuk ve ailelerini sinemanın büyülü dünyasıyla tanıştıran festivalin Batı Karadeniz etabı köylerde yaşayan binlerce çocuğa hayatlarında ilk kez sinema deneyimi yaşatacak. Bilim Kurulu’nun açık havada ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde tüm kurallara uygun olarak düzenlenen Festival sırasıyla Sinop, Kastamonu, Bartın, Zonguldak ve Karabük programlarının ardından 18 Eylül tarihinde Çankırı’da tamamlanacak.



