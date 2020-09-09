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09.09.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Köy çocuklarına Sinemasal

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sinemasal Kültür Sanat Derneği iş birliğinde 7-18 Eylül tarihleri arasında 6 farklı ilde düzenlenen 8. Sinemasal Film Festivali Batı Karadeniz Etabı ile köylerde yaşayan çocuklara ulaşıyor.

Köy çocuklarına Sinemasal

2013’ten bu yana Türkiye’nin 44 farklı ilinde sosyo-kültürel açıdan dezavantajlı bölgelerde yaşayan iki yüz binden fazla çocuk ve ailelerini sinemanın büyülü dünyasıyla tanıştıran festivalin Batı Karadeniz etabı köylerde yaşayan binlerce çocuğa hayatlarında ilk kez sinema deneyimi yaşatacak. Bilim Kurulu’nun açık havada ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde tüm kurallara uygun olarak düzenlenen Festival sırasıyla Sinop, Kastamonu, Bartın, Zonguldak ve Karabük programlarının ardından 18 Eylül tarihinde Çankırı’da tamamlanacak.

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