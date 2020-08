‘Kozadan çıkış’ı kutlayan sergi

Contemporary İstanbul Vakfı’nın bir markası olan ve geçtiğimiz temmuz ayında Zeytinburnu’ndaki Büyükyalı Fişekhane binası içinde sanatseverlerle buluşan Cocoon, Art On İstanbul Galerisi iş birliğiyle hazırlanan “Kozayı Örmek” isimli ilk çağdaş sergisiyle ziyaretçilerini bekliyor. Tarihi dokunun çevresinde şekillenen Fişekhane’de izleyiciyle buluşan sergi, yaşamın her daim yeniden inşa edilebileceğini ve dönüşmek için insanın kendi ile baş başa kaldığı zamanın, kurduğu yuvanın önemine vurgu yapıyor. Küratörlüğünü Gökşen Buğra’nın üstlendiği “Kozayı Örmek” sergisinde 16 farklı sanatçının 70’den fazla işi bulunuyor.

Serginin bülteninde de yazdığı gibi “Kozayı Örmek”, yaşamın daima yeniden inşa edilebileceğine, insanın dönüşme ve dönüştürme gücüne vurgu yapıyor.



Kadıköy’ün kozası



Sanatçılar, üretim süreçlerinde yaşadıkları değişimleri, dönüşümleri ve kendi kozalaına nasıl çekildiklerini sergideki eserlerine yansıtıyor. Pandemi sürecinde yapılmış işlerin yanı sıra bu süreçten bağımsız da ortaya çıkmış olan eserler, birbirileriyle sergi mekanında uyum sağlıyor. Dolayısıyla, pandemi sürecinde toplumca kozaya çekilme sürecine de vurgu yapan işleri seride görmek mümkün.

Aralarında Ahmet Çerkez, Evren Sungur, Mithat Şen, Burcu Erden ve Işıl Kapu’nun yer aldığı her yaştan, farklı ekollerden ve sanat görüşünden sanatçıların eserlerinin yer aldığı “Kozayı Örmek”te ziyaretçi karşısına çıkan “Kadıköy 1” isimli çalışma dikkat çekici. Mimar Çağrı Taşkın, sanatçı Erdal İnci ve mühendis Serkan Kaptan tarafından 2016 yılında kurulan Oddviz sanatçı kolektifinin üretimi olan “Kadıköy 1” sanal yerleştirme tekniğiyle yapılmış bir çalışma.



Burada sanatçılar, izleyiciye şehrin geniş bir envanterini sunuyor. Yerşeltirmede görülen tüm karelerdeki materyaller, Kadıköy’e özgü. Sanatçılar, Kadıköy’ü binlerce açıdan fotoğraflandırmış ve daha sonra, dijital bir ortamda dijital yerleştirme denilen teknikle bir araya getirmişler.



Amaç, sanatı geniş kitlelere ulaştırmak



Contemporary İstanbul Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli ve Contemporary Istanbul Vakfı Direktörü Emin Mahir Balcıoğlu, İstanbul’a yeni bir çağdaş sanat mekanı kazandırmış olmaktan gayet heyecanlı.



Contemporary Istanbul Vakfı Direktörü Emin Mahir Balcıoğlu, “Contemporary İstanbul Vakfı, kâr amacı gütmeden toplumun her kesimine ve her yaş grubuna hitap eden programlarla sanatı geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlıyor. Vakıf olarak İstanbul’un farklı yerlerinde etkinlikler yapmak için yola çıktık. Çocuklardan başlayarak yetişkinler için çeşitli eğitim programlarımız olacak. Burası ilk mekânımız. Adını uluslarası olması amacıyla Türkçe’de koza anlamına gelen ‘Cocoon’ koyduk” diye tarif ediyor mekanı.



Contemporary İstanbul Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli ise, Cocoon’un amacını “Yeni bir yapılanmanın merkezinde ve 5 milyon İstanbullunun yaşadığı bu stratejik bölgede, çevrede yaşayan, buraya yeni taşınacak her yaş grubundan insana ve özellikle gençlere çağdaş sanatı sevdirmek, ileride birer koleksiyoner olabilmeleri için atölyeler sunmak, workshop’lar düzenlemek, koleksiyonlerle, sanatçılarla bir araya getirerek sanat eseri alımını teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Fişekhane sanat ve kültür faaliyetlerinin sergilendiği bir yer olacak” sözleriyle aktarıyor.