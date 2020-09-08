KPSS’de Osman Hamdi Bey sorusu

Çoktan seçmeli testte, “Osman Hamdi Bey’in 6.3 milyon sterlin’e satılan eseri hangisidir?” sorusu yer aldı. Sınava girenlerin çoğu, sosyal medya hesaplarından bu soruya ressamın en bilinen eserlerinden biri olan “Kaplumbağa Terbiyecisi” yanıtı verdiklerini paylaştı. Ancak sorunun doğru cevabı Osman Hamdi Bey’in 1880 yılında yaptığı “Kur’an Okuyan Kız” eseriydi. Tablo, geçen yılın eylül ayında Londra’daki Bonhams Müzayede Evi’nde düzenlenen açık artırmada 6 milyon 315 bin 62 sterline (44.122.230.38 TL) satılmıştı. Ayrıca eser, şimdiye kadar dünya genelinde bir Türk sanatçıya ait satılmış en pahalı eser olurken, Türkiye’nin de en pahalı eseri unvanını almıştı.



Rekorların ressamı



Osman Hamdi Bey’in “Kur’an Okuyan Kız”dan önce, en dikkat çekici rekoru Antik A.Ş tarafından satışa sunulan, Pera Müzesi’nin 2004 senesinde, o dönemin rakamlarıyla 5.5 milyon liraya satın aldığı “Kaplumbağa Terbiyecisi” tablosuydu. Ressamın “İstanbul Hanımefendisi” tablosu 2008’de Londra’da 6.5 milon dolara, “Kuran Okuyan Adam” adlı eseri ise 2012’de 3 milyon sterline ve “Vazo Yerleştiren Kız” tablosu ise 3.2 milyon TL’ye satılmıştı.



