Kulaksız’ın yeni sergisi ziyaretçilerini bekliyor

“Unuttuklarımızı Özlediğimiz Hatırladıklarımızdan Uzaklaştığımız Bir Oyun Bu” adını taşıyan sergi sanatçının farklı dönemlerde, farklı mekânlarda objektifine yansıyan 76 kareden oluşuyor. Şems’in 40 kuralıyla tanıştıktan sonra 40 haftada hayatının değiştiğini anlatan Coşar Kulaksız, bu süreç sonucu ortaya çıkan fotoğraflarıyla ziyaretçilerine renk ayrımını ortadan kaldıran siyah-beyaz bir dünya sunuyor. Sergiye paralel bir de kitap hazırlandı. Kitabın konseptini ise Bülent Erkmen oluşturdu. Sergi 28 Şubat’a dek açık.