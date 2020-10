Kullanıcıları sanat eserine dönüştürüyor

Artnews’te yer alan habere göre “The Art Filter” serisi kapsamında sanatçıların çalışmaları doğrudan çekilen fotoğraflara ve videolara aktarılıyor. Filtrelerin içinde Van Gogh ve Kahlo’nun otoportreleri, Vermeer’in “İnci Küpeli Kızı”, New York’taki The Metropolitan Museum of Art koleksiyonundan 19’uncu yüzyıla ait bir demiş miğfer yer alıyor. Ayrıca uygulama, kullanıcılar tarafından seçilen sanatçı ya da sanatçının eseri hakkında bilgiler de veriliyor. Ücretsiz olan filtrelere Google Arts and Culture’un uygulamasından ulaşılabilinir.