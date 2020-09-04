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04.09.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Kültepe’de 10 yeni idol

Kazılar Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Kültepe-Kaniş kazılarında Eski Tunç Çağı’na tarihlenen Kültepe’ye özgü 4 bin 300 yıllık 10 yeni alabaster (gypsum) idol bulundu.

Kültepe’de 10 yeni idol

Kayseri’de bulunan ve Kaniş (Kanesh) harebelerinin yer aldığı antik kent, 2014 yılından bu yana UNESCO’nun Türkiye’deki Dünya Mirası Alanları Geçici Listesi’nde yer alıyor. Hitit dilinin en erken izleri ile birlikte, MÖ 20. yüzyıla tarihlenen yazılı buluntularla, Hint-Avrupa dil ailesinin en eski izleri keşfedildiği bu bölgedeki kazı çalışmaları, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu öncülüğünde devam ediyor. 

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