19.03.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
Kültür Bakanlığı’ndan tiyatro ve opera atağı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, koronavirüs ile mücadele kapsamında, TRT 2’de kültür ve sanat etkinlikleri gerçekleştireceklerini açıkladı.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ersoy, 24 Mart’tan itibaren TRT 2 kanalında “Sanat Heyecanı Evimizde” etkinliklerini başlatacaklarını belirterek, şunları kaydetti: “6 hafta boyunca her salı akşamı tiyatro oyunları, her cuma akşamı senfoni ve opera konserleri, canlı olarak TRT 2 ekranlarından evlerinize perde açacak. Cumartesi akşamları ise dışarı çıkmadan Troya, Aida ve La Boheme gibi dünyaca ünlü operalarımızı izleyebileceksiniz.”Ersoy, bu etkinlikler çerçevesinde çocukları da unutmadıklarının altını çizerek, şöyle, devam etti: “Onlar için ‘Tembel Memiş’, ‘Kuzu Maydanozun Maceraları’ ve ‘Turta Girmemiş Orman’ tiyatro oyunlarını bu etkinliğimize dahil ettik.”