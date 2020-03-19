Kültür Bakanlığı’ndan tiyatro ve opera atağı

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ersoy, 24 Mart’tan itibaren TRT 2 kanalında “Sanat Heyecanı Evimizde” etkinliklerini başlatacaklarını belirterek, şunları kaydetti: “6 hafta boyunca her salı akşamı tiyatro oyunları, her cuma akşamı senfoni ve opera konserleri, canlı olarak TRT 2 ekranlarından evlerinize perde açacak. Cumartesi akşamları ise dışarı çıkmadan Troya, Aida ve La Boheme gibi dünyaca ünlü operalarımızı izleyebileceksiniz.”Ersoy, bu etkinlikler çerçevesinde çocukları da unutmadıklarının altını çizerek, şöyle, devam etti: “Onlar için ‘Tembel Memiş’, ‘Kuzu Maydanozun Maceraları’ ve ‘Turta Girmemiş Orman’ tiyatro oyunlarını bu etkinliğimize dahil ettik.”