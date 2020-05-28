'Kültürel bağlarımızı yeniden keşfediyoruz'

İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, koronavirüsün İtalya’nın kültürüne etkisi üzerine Milliyet’e değerlendirmede bulundu. Gaiani, “Kovid-19 pandemisiyle altüst olan bir dünyada kültürel mirası geliştirme görevi, benzersiz anıtsal ve sanatsal mirasları sunan, sahip olduğu bu zenginliği kültürel mirasın tanıtılması ve turistik çekiciliğin artırılması yönünde önemli bir ‘yumuşak güç’ aracı haline getiren İtalya ve Türkiye gibi ülkeler için, olağanüstü bir zorluk anlamına geliyor” dedi.

Dijital etkinlikler

İtalya’nın salgının en sert vurduğu ilk Avrupa ülkesi olduğunu belirten Gaiani, bu süreçte de İtalyan kültürünün Türkiye’de tanıtımına devam ettiğine işaret ederek şunları kaydetti:

“Kültürel mirasımızın öneminin farkında olarak kurumlar, sanatçılar, dernekler ve profesyonellerin emeğiyle İtalyan kültürü çok hızlı bir şekilde yeniden canlandırıldı. Ankara’daki İtalya Büyükelçiliği, İstanbul ve İzmir konsoloslukları ve İstanbul Kültür Merkezi’nden oluşan İtalya’nın Türkiye’deki kurumsal ağı da Türkiye’deki kültür arzını yeniden canlandırmak için hemen harekete geçti. Tanıtım planımızı yeniden şekillendirirken üç yönde hareket etmeye karar verdik: İlk olarak, tarafımızdan oluşturulan içerikler ve İtalya’da oluşturulan içeriklerin sosyal medya üzerindeki görünürlüğünü artırıyoruz. Bunun güzel bir örneği de tenor Andrea Bocelli’nin YouTube’da 40 milyondan fazla görüntülenen ‘Music for Hope’ konseriydi. Aynı modeli Türkiye’deki kültürel faaliyetlerimizin tüm alanlarına da getiriyoruz: Çevrimiçi İtalyanca dersleri, canlı yayın konserleri, gelenek haline gelen etkinliklerin (İtalyan Mutfağı Haftası, İtalyan Dili, Sineması, Tasarımı vb. haftaları) ‘dijital haline getirilmesi’, sanal bir kitle için tasarlanan etkinlikler ve tüm bunları zoom ve webex gibi platformları ve sosyal medyayı daha iyi kullanarak sağlıyoruz. İkincisi, Türkiye’nin yetkili makamlarıyla iş birliği içinde yapılan projeleri yürütüyor, bu şekilde kültürel bağlarımızın tarihini yeniden keşfediyoruz. Giuseppe Donizetti Paşa’nın aryaları üzerine tasarlanan bir konserimizin hedefi buydu ve şimdi onu yeniden şekillendiriyoruz. Dijital programımıza alacağımız başka bir örneği de, Türkiye’de faaliyet gösteren 12 İtalyan arkeolojik misyonun getirdiği karşılıklı zenginleşmedir. Son olarak kültür teklifimizi daha da ‘yaygın’ hale getirerek İtalya’nın Türkiye’deki tanıtımını yeniden şekillendirmeye çalışıyoruz. Kültür etkinliklerimize katılan seyirci kitlesi azalmadı, hatta potansiyel olarak genişledi. Türkiye’de var olan ve fiziksel köprülerin geçici olarak yok olmasıyla daha da güçlü hale gelen bir İtalya talebine yanıt verip bu seyirci kitlesini yakalamamız bizim görevimizdir.”

‘En çok sanat ve kültür etkilendi’

Kovid-19’un, özellikle kişilerarası ilişkileri etkileyerek yaşamları altüst ettiğine dikkati çeken Gaiani, pandeminin sadece turist akışları, iş seyahatleri, ticareti değil; aynı zamanda Akdeniz kültürünün daimi kalbi olan ve dünya savaşlarında bile kesintiye uğramamış olan fiziksel temasları da sekteye uğrattığını söyledi. Gaiani şöyle devam etti: “Sanat ve kültür koronavirüsten en çok etkilenen alanlar arasında yer aldı. Konserler, film gösterimleri, sergiler ziyaretçilerinden mahrum bırakıldı ve muhtemelen alıştığımız biçime yakın zamanda tekrardan kavuşamayacağız. Klasik biçimlerde sunulan kültür arzının azalması kendini hissettirecektir. Yaşananlar pek çok sorunla karşılaştırdı bizi, ama aynı zamanda daha önce benzeri görülmemiş ortam ve fırsatları da oluşturdu.”