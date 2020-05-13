13.05.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Kundura Sinema’dan 10 kısa filmlik seçki
Kundura Sinema KOVID-19 salgını döneminde hazırladığı “İçeriden Bir Gezinti” başlıklı kısa film seçkisini internet sitesi üzerinden izleyicileri ile buluşturuyor.
Bu kısa film seçkisiyle uzun süredir evlerinde kalan izleyicileri farklı coğrafyalara doğru yolculuğa çıkarmayı amaçlayan Kundura Sinema, tüm takipçilerini düşünsel doğa ile ilişki kurmaya ve içlerindeki gizli odayı keşfetmeye davet ediyor. Dünyaca ünlü film festivallerine kısa film dağıtımı yapan Square Eyes’ın seçkisinde 10 kısa film, Türkçe altyazı seçeneği ile Türkiye’deki izleyicilere sunuluyor. 11 Haziran’a dek www.beykozkundura.com adresi üzerinden yayınlanacak olan seçki, ücretsiz izlenebilecek.