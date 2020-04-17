Kusama’dan salgın şiiri

The Guardian’da yer alan habere göre Kusama, şiirini “Bugün dünya KOVID-19 ile karşı karşıya kalmışken, bu mesajla bu konuyu ele almanın gerekliliğini hissediyorum” yazarak sanat severlere sundu. Kusama şiirinde yer alan dizelerde insanlara bu korkunç canavarla savaşmanın ve mutsuzluğun üstesinden gelmenin zamanının çattığının mesajını veriyor. Kusama’nın şiirinden bir bölüm ise şöye:çıkan COVID-19’a / Diyorum ki bu dünyadan kaybol / Savaşacağız/ Bu korkunç canavarla savaşacağız /Şimdi dünyanın dört bir yanındaki insanların ayağa kalkma zamanı/ Derin minnettarlığım zaten savaşmakta olan herkese gider.”