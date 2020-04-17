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17.04.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Kusama’dan salgın şiiri

Sanatçı Yayoi Kusama, önceki gün The Victoria Miro Galerisi’nin internet sitesi aracılığıyla koronavirüs salgınıyla ilgili yazdığı bir şiiri paylaştı.

Kusama’dan salgın şiiri

The Guardian’da yer alan habere göre Kusama, şiirini “Bugün dünya KOVID-19 ile karşı karşıya kalmışken, bu mesajla bu konuyu ele almanın gerekliliğini hissediyorum” yazarak sanat severlere sundu. Kusama şiirinde yer alan dizelerde insanlara bu korkunç canavarla savaşmanın ve mutsuzluğun üstesinden gelmenin zamanının çattığının mesajını veriyor. Kusama’nın şiirinden bir bölüm ise şöye:çıkan COVID-19’a / Diyorum ki bu dünyadan kaybol / Savaşacağız/ Bu korkunç canavarla savaşacağız /Şimdi dünyanın dört bir yanındaki insanların ayağa kalkma zamanı/ Derin minnettarlığım zaten savaşmakta olan herkese gider.” 

Kadıköy'de terasta komşular için dansözlü konserCorona virüs salgını kapsamında evlerinden çıkamayan komşuları için terasta iki müzisyen konser verdi. İki müzisyene dansçı arkadaşları kıvrak figürleriyle eşlik etti.
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