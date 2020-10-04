Kütüphaneden alınan iki kitap 48 yıl sonra iade edildi

The Independent’ta yer alan habere göre İngiltere’deki Hampshire kentindeki the Basingstoke Discovery Centre’a önceki günlerde içerisinde iki kitap ve üzerinde Andy imzası taşıyan notun yer aldığı bir posta geldi. Postada yer alan notta, “1972’de çocukken Basingstoke’tan taşındığımızda kitapları iade edemedim. Kitapların geç iadesi için lütfen özrümü kabul edin” ifadesi yer aldı. Hampshire Kent Konseyi yetkilileri bu iadenin “düşünceli bir jest” olduğunu belirterek gecikme bedeli almayacaklarını belirtti. Mevcut cezai oranda hesaplandığında kitapların gecikme bedeli yaklaşık 8 bin sterlin olacaktı. Ancak iadesi gecikmiş kitaplara verilen paza cezaları pandemi sebebiyle nisan ayından itibaren donduruldu.