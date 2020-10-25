25.10.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Kütüphanelerde e-kitap artışı
Libraries Connected isimli yardım kurumunun yaptığı araştırmaya göre karantina döneminde İngiltere’deki kütüphanelerden yüzde 146’lık bir artışla 3.5 milyondan fazla e-kitap ödünç alındı.
The Guardian’daki habere göre bu artışa özellikle sesli kitaplar ve e-kitap formatındaki çizgi romanlar katkı sağladı. Ayrıca araştırmaya göre çevrimiçi kütüphane üyeliği de 6 kat arttı. İngiltere kütüphanesi ve bilgi derneği Chartered Institute of Library and Information Professionals’ın (CILIP) genel müdürü Nick Poole, “Çevrimiçi üyelik kartları için kayıt sayısındaki artış yüzde 600 ile yüzde 700 arasında arttı ve bu inanılmaz” dedi.