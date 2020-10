Kütüphanelerde e-kitap artışı

The Guardian’daki habere göre bu artışa özellikle sesli kitaplar ve e-kitap formatındaki çizgi romanlar katkı sağladı. Ayrıca araştırmaya göre çevrimiçi kütüphane üyeliği de 6 kat arttı. İngiltere kütüphanesi ve bilgi derneği Chartered Institute of Library and Information Professionals’ın (CILIP) genel müdürü Nick Poole, “Çevrimiçi üyelik kartları için kayıt sayısındaki artış yüzde 600 ile yüzde 700 arasında arttı ve bu inanılmaz” dedi.