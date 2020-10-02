Lâle Müldür’ün ‘Milat’ı

Lâle Müldür’ün “Milat” adlı şiirinin içinde onun resimle olan ilişkisinin ipuçlarını görmek mümkün. Özellikle, “Ama bir resim ne derece temel öğesidir ki bir resmin/ O’nun bir süreliğine kaçamadığını kim iddia edebilir hallelujah” dizesi Müldür’ün resim sanatına göz kırptığının bir göstergesi niteliğinde. Lâle Müldür’ün şiirlerinde doğan imge, renk, figür resimlerinde çizgiye dönüşüyor: “Kırmızı döneminde ve her şey kırmızıydı./ Camda birden kendimi yakalıyorum.”



“Milat” şiirinin dizesinde tanımladığı gibi Lâle Müldür’ün portre ile kuvvetli bir ilişkisi var. Kendi otoportresini de sıklıkla çiziyor. “Figür her şeydir” diyor Müldür ve ekliyor “Şovalenin başına geçiyorum, portre çizmeye başlıyorum, bir süre sonra birden çok portreyi iç içe çizdiğimi fark ediyorum, şaşırıyorum. Bu ikinci portrenin nereden geldiğini düşünüyorum. Yukarıdan geldi herhalde diyorum, başkaları yardım ediyor gibi geliyor.”



Gerçekliğin üst köşesi



Figür, Lâle Müldür’ün resimleri için kuvvetli bir yoğunluk. Müldür, figürü “Gerçekliğin en üst köşesi” olarak tanımlıyor. Hatta en doğru tanımı bulmak için arayışa giriyor: “Realizm üstü gerçek dışı. Gerçeklik dışı gerçekçilik, gerçekçilik dışı gerçeklik.” Yapı Kredi Kültür Sanat’ın sergiler direktörü Kevser Güler’in tanımlaması ise şöyle: “Kâğıt üstünde görülen vizyonla, baktığı kişinin birleşmesinden oluşan bir portre aslında.” Sergiye adını veren “Milat” şiirindeyse portre şu şekikde tanımlanıyor: “İçeriden başlıyor tuhaf bir sürreal dans halinde./ İçeriden başlıyor hallejuah./ Eklektik bir mermerden yontulmuş olarak BEN./ İçeriden başlıyor

BEN./ Yandan çıplak iki göğe merhaba.”



Gölgeli arkadaşları



Lâle Müldür, “Milat” sergisinde izleyiciye akciğer kanserinden kaybettiği eşi ressam Patrick Jacquart’ın bu hastalığa yakalanmadan önceki ve sonraki halini, “Kızım” olarak bahsettiği yeşil kulaklı oyuncak tavşanı Menekşe’yi, yıldızlı bir göğün altında evden kaçan kedisi Noella’yı, kaktüsleri, Küçük Prens’i, bir akşam oturmasına gelen, ruhları dalgalı, yüzleri gölgeli arkadaşlarını, Albrecht Dürer’i gösteriyor.



Kevser Güler, sergideki işlerin ilişkisini, “Sergiyi kurgulurken resimlerin birbirleriyle olan ilişkilerine, hikâyelerine, kompoizsyon oryantasyonuna baktık. Bir resimden diğer resime davet eden bir sergi olmasını arzu ettik” diye anlatıyor.



Fotoğrafın resimleri

Müldür, resimle olan ilişkisinden şöyle bahsediyor: “Paris’te bulunduğum süre zarfında aklımda hiç resim yapmak yoktu. Sadece bir merak halkası oluşmuştu. Tüm resimleri Paris’te izledim ve öğrendim. Defterime notlarımı aldım. Eşim Patrick ressamdı. Bir gün bana iki fotoğraf gösterdi, ben de onların resimlerini yaptım. Ama Patrick bana hiçbir zaman güzel resim yaptığımı söylemediği için olacak devam edemedim. Bir dönem bıraktım resmi. Ama sonra devam etmeye karar verdim. Bugün o iki fotoğrafın resimleri bu sergide.”