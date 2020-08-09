09.08.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Leto, Warhol olacak
“Requiem for a Dream”, “Dallas Buyers Club” ve “Thin Red Line” gibi filmlerdeki performanslarıyla dikkati çeken Jared Leto, henüz detayları belli olmayan bir projede Andy Warhol rolüyle kamera karşısına geçecek.
Leto, Instagram hesabından Warhol’un doğum gününü gecikmeli olarak kutladığı paylaşımında “Bu fırsat için minnettar ve heyecanlıyım” sözlerine yer verdi. Henüz söz konusu Warhol biyografisinin detayları bilinmiyor olsa da ünlü oyuncunun ismi, 2016’da Terence Winter’ın yazacağı benzer bir projede yine aynı rol üzerinden gündeme gelmişti.