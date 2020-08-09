Leto, Warhol olacak

Leto, Instagram hesabından Warhol’un doğum gününü gecikmeli olarak kutladığı paylaşımında “Bu fırsat için minnettar ve heyecanlıyım” sözlerine yer verdi. Henüz söz konusu Warhol biyografisinin detayları bilinmiyor olsa da ünlü oyuncunun ismi, 2016’da Terence Winter’ın yazacağı benzer bir projede yine aynı rol üzerinden gündeme gelmişti.