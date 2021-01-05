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05.01.2021 - 07:00 |

Liverpool marşını kitlelere duyuran Marsden öldü

Liverpool taraftarlarının yıllardır dillerinden düşürmediği efsane şarkı “You’ll Never Walk Alone”u seslendiren Gerry Marsden 78 yaşında hayata veda etti.

Liverpool marşını kitlelere duyuran Marsden öldü

“You’ll Never Walk Alone”, 1945 yılında Oscar Hammerstein tarafından “Carousel” adlı müzikal için yazılmış ve Richard Rodgers tarafından bestelenmişti. 1963 yılında Marsden, grubu Pacemakers ile birlikte şarkıyı cover yaptı ve dillere pelesenk olan marş böylece Liverpool taraftarı tarafından benimsendi.

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