05.01.2021 - 07:00 |
Liverpool marşını kitlelere duyuran Marsden öldü
Liverpool taraftarlarının yıllardır dillerinden düşürmediği efsane şarkı “You’ll Never Walk Alone”u seslendiren Gerry Marsden 78 yaşında hayata veda etti.
“You’ll Never Walk Alone”, 1945 yılında Oscar Hammerstein tarafından “Carousel” adlı müzikal için yazılmış ve Richard Rodgers tarafından bestelenmişti. 1963 yılında Marsden, grubu Pacemakers ile birlikte şarkıyı cover yaptı ve dillere pelesenk olan marş böylece Liverpool taraftarı tarafından benimsendi.