17.08.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Locarno Film Festivali’nden Martel’e ödül
Locarno Film Festivali , bu yıl ödüllerini pandemi sebebiyle yapım süreci ertelenen filmlere vermeye karar vermiş ve yarışmasını “yarından sonranın filmleri” (The Films After Tomorrow) adıyla düzenleme kararı almıştı.
5-15 Ağustos tarihleri arasında online olarak düzenlenen festivalde ödüller belli oldu ve “yarının filmleri” arasından ünlü Arjantinli yönetmen Lucrecia Martel’in çektiği “Chocobar ” ve Miguel Gomes’in yeni filmi “Savagery” ödül aldı. Martel’in çektiği, insan hakları savunucusu Javier Chocobar’ı konu alan belgesel türündeki “Chocobar” seçkide büyük ödülün sahibi oldu. Aynı yarışmada Jüri Özel Ödülü ise “Tabu” ile tanınan Portekizli yönetmen Miguel Gomes‘un imzasını taşıyan “Savagery” aldı.
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