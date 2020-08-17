Locarno Film Festivali’nden Martel’e ödül

5-15 Ağustos tarihleri arasında online olarak düzenlenen festivalde ödüller belli oldu ve “yarının filmleri” arasından ünlü Arjantinli yönetmen Lucrecia Martel’in çektiği “Chocobar ” ve Miguel Gomes’in yeni filmi “Savagery” ödül aldı. Martel’in çektiği, insan hakları savunucusu Javier Chocobar’ı konu alan belgesel türündeki “Chocobar” seçkide büyük ödülün sahibi oldu. Aynı yarışmada Jüri Özel Ödülü ise “Tabu” ile tanınan Portekizli yönetmen Miguel Gomes‘un imzasını taşıyan “Savagery” aldı.