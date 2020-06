Locarno’dan yarıda kalan filmler seçkisi

Yapım aşamasında olan 20 filme yer veren seçki, “Yarından Sonranın Filmleri” (Films after tomorrow) adını taşıyor. Festivalin sanat direktörü Lili Hinstin, bu filmlerin 101 ülkeden gelen 545 başvuru arasından seçildiğini belirtti. Destek için seçilen projelerinden on tanesi İsviçre yapımı, on tanesi ise İsviçre dışından. Jüri bu projeler arasından desteğe layık görülenleri belirleyecek. Seçkide yer alan filmler arasında Lucrecia Martel’in “Chocobar”, Miguel Gomes’in “Selvajaria”, Lav Diaz’ın “Kapag Wala Nang Mga Alon”, Wang Bing’in “I Come From Ikotun” ve Lisandro Alonso’nun “Eureka”su dikkat çekiyor. 5-15 Ağustos tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan festival, koronavirüs nedeniyle çevrimiçi gösterimlere yer verecek.