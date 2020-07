Londra Yunus Emre Enstitüsü ve Leighton House Müzesi'nden ortak yayın

Temmuz ayında da tezhip ve seramik sanatımızın konuşulacağı programlar Londra Yunus Emre Enstitüsü ve Leigthon House Müzesi'nin sosyal medya hesaplarından canlı yayımlanacak. Söyleşilerin ilk konuğu 14 Temmuz’da seramik sanatçısı Laurelie Rae oldu. 21 Temmuz'da ise tezhip sanatçısı Ayesha Gamiet canlı yayına katılacak.olacak. Londra YEE değerli iki sanatçının geleneksel sanatlarımızla buluşma hikayesini ilgililerle buluşturacak.

2014 yılından bu yana İstanbul’da yaşayan ve seramik dersleri veren Laurelie Rae geleneksel ve modern sanat üzerine akademik ve pratik çalışmalarına devam ediyor. Türkiye’ye gelmeden önce The Prince's Foundation School of Traditional Arts'ta yüksek lisansını bitiren Rae’nin “Islamic Art & Architecture: Memories of Seljuk & Ottoman Masterpieces” isimli kitabı vardır.

2018 yılında usta tezhip sanatçıları Ayten Tiryaki ve Çiçek Derman’dan icazetini alan Ayesha Gamiet Londra’da tezhip sanatını öğretiyor. Geleneksel sanatlardan ve doğanın güzelliğinden ilham alarak eserlerini hazırlayan Gamiet Londra Üniversitesi Afrika ve Asya Sanat Tarihi ve Arkeolojisi lisans derecesine ve Geleneksel ve İslam Sanatları Yüksek Lisans Derecesine sahip olup 2014 yılında Cambridge Üniversitesi'nde eğitimde sanat, yaratıcılık ve kültür odaklı ikinci bir yüksek lisansını tamamladı. 2018'de Windsor Kalesi Kraliyet Kütüphanesi tarafından dört cilt şiir için tezhip çalışması yapmak için görevlendirilen Gamiet’in eserleri Kraliçe II. Elizabeth ve Prens Charles'a hediye edilmiştir.