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28.03.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Londra’da Bizim’kiler

Gazeteci Faruk Eskioğlu’nun, “Londra’da Bizim’Kiler” başlıklı üç kitaplık külliyatı Londra’da okurla buluştu.

Londra’da Bizim’kiler

Türkiye’den 150 ve Kıbrıs’tan 100 yıllık göçü ele alan belgesel kitapta çoğu sosyolojik değerde 2 bine yakın fotoğraf da yer alıyor. Gazeteci Eskioğlu; üzerinde 8 yıldır çalıştığını belirttiği Türkiye ve Kıbrıslı toplumun göç serüvenini ele alan üç ciltlik Türkçe ve İngilizce “Londra’da Bizim’Kiler”in Türkiye’den de sipariş edilebileceğini söyledi.

Deneyimli gazeteci kitabını şöyle anlattı: “Londra’da Bizim’Kiler’in ilk cildi Türkiye ve Kıbrıs’tan göçü, toplumun oluşumu ve kurumlaşmayı tarihsel sıra içinde anlatıyor. İkinci cilt ise toplumda kültür, sanat ve sporu ele alıyor. Üçüncü kitap da ‘Toplumun Yüzü’ ara başlığı ile bir sözsel tarih çalışması.”

Arşiv değeri var

“Üç kitaplık set toplam 1152 sayfa ve A4 boyutunda kaliteli kuşe kağıda basılı” diyen Eskioğlu, kitaplarda bir kısmı arşiv değeri olan 2 bine yakın fotoğraf yer aldığını, 100 ismin biyografisinin yanı sıra binden fazla toplum üyesinin de tanıtıldığını söyledi.

 

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