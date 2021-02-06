Lordlar Kamarası’ndan kadavra sergisine tepki

Parlamento’nun üst meclisi olan Lordlar Kamarası’nda geçen hafta gündeme getirilen sergi, büyük tepki çekti. Sergi, İngiltere’de tartışılan ilaç ve tıbbi cihazlarla ilişkin yeni bir yasa tasarısı görüşülürken gündeme getirildi. Değişiklik, medikal ya da bilimsel amaçla kullanılmak üzere ülkeye giriş yapan her türlü insan dokusu, organı ve hücresinin kişinin (donörün) izniyle alındığına dair kanıtını belgelemesini gerektiriyor. Kadavraların, mahkumların izni olmadan kullanıldığı iddiası üzerine milletvekilleri İngiltere’de böyle bir sergi yapılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. The Art Newspaper’da yer alan habere göre Lord Alton, “Böyle bir şeyin 21’inci yüzyılda yaşanıyor olması inanılmaz ama gerçek. Kişisel olarak bütünüyle yasaklanması gerektiğine inandığım bu tür sergilerde kullanılan bedenlerin kökenlerini keşfetmemiz gerekiyor. Bu bedenlerin korkunç amaçlarla teşhir edilmesi fikri insanları tiksindirmeli” diye konuştu.



