MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri Louvre Müzesi 3,5 ay aradan sonra yeniden açıldı
ABONE OL
07.07.2020 - 00:03 | | AA

Louvre Müzesi 3,5 ay aradan sonra yeniden açıldı

Fransa'nın başkenti Paris'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında kapatılan Louvre Müzesi 3,5 ay aradan sonra yeniden açıldı.

Louvre Müzesi 3,5 ay aradan sonra yeniden açıldı

 

Dünyanın en çok ziyaret edilen müzelerinden Louvre, ülkede normalleşme sürecine girilmesiyle kapılarını sanatseverlere 3,5 ay sonra yeniden açtı.

Müzenin Genel Direktörü Jean-Luc Martinez, yaptığı açıklamada, ziyaretçileri ağırlamaktan çok mutlu olduğunu belirtti. Martinez, normal şartlarda günde 30 bin kişinin müzeyi ziyaret ettiğini, bugün ise 7 bin kişinin rezervasyon yaptığını aktardı. Müzede bazı koleksiyonların ziyarete kapatıldığı bilgisi de paylaşıldı.

Müzede maske kullanmak zorunlu
Louvre'a ziyaretçilerinin çoğunluğunu yabancı turistler oluştururken bugün açılışının ilk saatlerinde daha çok yerli turistlerin geldiği görüldü. Müzenin içerisinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske kullanmak zorunlu oldu. Müzede yerlere "sosyal mesafe" kuralını gösteren bantlar yapıştırıldı.

Kovid-19 salgını döneminde 40 milyondan fazla avro zarara uğrayan müzeyi 2018'de 10 milyondan fazla kişi ziyaret etti.

Antalya'da görülen dolunay hayran bıraktıAntalya'da, akşam saatlerinde görülen dolunay, görsel şölen sundu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Antalya'da mağarada mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Antalya'da mağarada mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Emeklilik ve emekli maaşları ile ilgili flaş gelişme!

Emeklilik ve emekli maaşları ile ilgili flaş gelişme!

İşte patlamanın olduğu fabrika!

İşte patlamanın olduğu fabrika!

Bayram'da sokağa çıkma yasağı var mı? 2020 Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün?

Bayram'da sokağa çıkma yasağı var mı? 2020 Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün?

Sıradaki Haber