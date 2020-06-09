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09.06.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Louvre temmuzda yeniden açılıyor

Salgın dolayısıyla yaklaşık üç aydır kapalı olan Louvre Müzesi, önümüzdeki ay kapılarını yeniden sanatseverlere açmaya hazırlanıyor.

Louvre temmuzda yeniden açılıyor

6 Temmuz’da açılacak müzede, sosyal mesafeyi korumak adına pek çok önlem alınacak. Müze yetkilileri, bir bilet rezervasyon sistemi oluşturacak. Müze yeniden açıldığında ise tüm personelin ve ziyaretçilerin maske takmaları zorunlu olacak. Buna ek olarak müzenin bölümlerinin yüzde 20 ila 30’u izleyicilere kapalı olacak. Ancak müzenin yeniden açılması konusundaki planlamada yer alan bir temsilci Andre Sacristin “Tabii ki Mona Lisa açık olacak” dedi. Louvre’un yeniden açılmasıyla ilgili alınacak diğer güvenlik protokolleri ise önümüzdeki haftalarda kamuya açıklanacak. Paris’in diğer kültürel yerlerinden Musee d’Orsay 23 Haziran’da açılacak. Eyfel Kulesi ise haziran ayının ikinci yarısından önce açılmayacak.

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