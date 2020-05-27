Louvre’a 10.5 milyon online ziyaret

Müzenin 12 Mart - 22 Mayıs tarihleri arasındaki online ziyaretçi sayısı 10.5 milyon olarak açıklandı. Müzenin basınla ilişliler sorumlusu Sophie Garner’in yaptığı açıklamaya göre, ziyaretçilerin sadece yüzde 10’luk bir kısmını Fransızlar oluştururken müzeyi en çok ziyaret eden ülke vatandaşlarının Amerikalılar ve Çinliler olduğu duyuruldu. Müze’nin 2019 yılının online ziyaretçi rakamı toplam 14.1 olarak açıklanmıştı. Sophie Garner, müzenin bu yılki online ziyaretçilerinin 2020 sonuna kadar 14 milyon rekorunu geçmesini beklediklerini ifade etti. Garner, müzede en çok ziyaret edilen bölümlerin “Mona Lisa” tablosunun olduğu alan (10 bin 500 görüntüleme) ve çocuklar için açılan Küçüklere Louvre (76 bin görüntüleme) olduğunu da ekledi.