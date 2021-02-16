16.02.2021 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Louvre’da sele karşı önlem
Paris’teki Louvre Müzesi, geçen yıl çeyrek milyon sanat eserini ülkenin 193 km ötesindeki modern bir depolama alanına taşımayı amaçlayan 5 yıllık bir proje başlattığını duyurdu.
Müze Müdürü Jean-Luc Martinez dün antik çağlardan 19’uncu yüzyıla kadar uzanan 100 bin eseri Paris’teki bodrumdan Lens yakınlarındaki Lievin kasabında kurulan Louvre Koruma Merkezi’ne taşıdıklarını açıkladı. Martinez, “Müzemiz sel bölgesinde. Kanalizasyondaki suların burayı basma tehlikesi var ve bu atık su eserlere zarar verebilir. Bu yüzden de bir çözüm bulmalıydık” dedi.