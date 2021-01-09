09.01.2021 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Louvre’un ziyaretçi sayısında düşüş
Aralarında “Mona Lisa”nın da olduğu dünyaca ünlü sanat eserlerine ev sahipliği yapan Paris’teki Louvre Müzesi’nin koronavirüs salgını sebebiyle 2020 yılında 2019’a kıyasla ziyaretçi sayısında yüzde 72’lik bir düşüş yaşandı.
Louvre Müzesi yetkililerinin yaptığı açıklamada müzenin 2020 yılındaki toplam ziyaretçi sayısıNIN 2,7 milyon olduğu belirtildi. Dünyanın her yerinde olduğu gibi Louvre Müzesi de salgının yayılmasının engellemek amacıyla alınan önlemler kapsamında yılın büyük bir bölümünde kapılarını ziyaretçilerine kapatmak zorunda kalmıştı.