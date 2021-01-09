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09.01.2021 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Louvre’un ziyaretçi sayısında düşüş

Aralarında “Mona Lisa”nın da olduğu dünyaca ünlü sanat eserlerine ev sahipliği yapan Paris’teki Louvre Müzesi’nin koronavirüs salgını sebebiyle 2020 yılında 2019’a kıyasla ziyaretçi sayısında yüzde 72’lik bir düşüş yaşandı.

Louvre’un ziyaretçi sayısında düşüş

Louvre Müzesi yetkililerinin yaptığı açıklamada müzenin 2020 yılındaki toplam ziyaretçi sayısıNIN 2,7 milyon olduğu belirtildi. Dünyanın her yerinde olduğu gibi Louvre Müzesi de salgının yayılmasının engellemek amacıyla alınan önlemler kapsamında yılın büyük bir bölümünde kapılarını ziyaretçilerine kapatmak zorunda kalmıştı.

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