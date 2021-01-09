Louvre’un ziyaretçi sayısında düşüş

Louvre Müzesi yetkililerinin yaptığı açıklamada müzenin 2020 yılındaki toplam ziyaretçi sayısıNIN 2,7 milyon olduğu belirtildi. Dünyanın her yerinde olduğu gibi Louvre Müzesi de salgının yayılmasının engellemek amacıyla alınan önlemler kapsamında yılın büyük bir bölümünde kapılarını ziyaretçilerine kapatmak zorunda kalmıştı.



