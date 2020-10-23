23.10.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Lübnan’da camlardan anıt heykel
Beyrut’ta geçen ağustos ayında gerçekleşen büyük patlamanın ardından kentin sanat yaşamı için pek çok sanat kurumu destekte bulundu, pek çok isim de kentte yaşayan sanatçılarla iş birliği yaptı.
Ancak, Lübnanlı sanatçı Hayat Nazer patlamanın gerçekleştiği alana, patlamada kırılan camlardan ve molozlardan bir anıt heykel yaparak dikkatleri üzerine çekti. Anıt heykelde savaşçı bir kadını tasvir eden sanatçı, patlamanın gerçekleştiği 16.08’i gösteren bir saati de heykelin ayaklarının altına yerleştirdi.