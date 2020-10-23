Lübnan’da camlardan anıt heykel

Ancak, Lübnanlı sanatçı Hayat Nazer patlamanın gerçekleştiği alana, patlamada kırılan camlardan ve molozlardan bir anıt heykel yaparak dikkatleri üzerine çekti. Anıt heykelde savaşçı bir kadını tasvir eden sanatçı, patlamanın gerçekleştiği 16.08’i gösteren bir saati de heykelin ayaklarının altına yerleştirdi.