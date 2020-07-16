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16.07.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

‘Madam’ gizlice evlenmiş

ABD’li milyarder Jeffrey Epstein, kız çocuklarının cinsel ilişkiye zorlandığı bir fuhuş şebekesi kurmak suçundan yargılanmayı beklerken tutuklu olduğu cezaevinde geçen yıl intihar etmişti.

‘Madam’ gizlice evlenmiş

Epstein’in suç ortağı olduğu öne sürülen eski sevgilisi Ghislaine Maxwell ise 2 Temmuz’da tutuklanmıştı. Kefaletle serbest bırakılma talebi reddedilen “Madam”
lakaplı Ghislaine Maxwell, New York’ta video konferans yoluyla görülen duruşmada ağlayarak tahliyesini istedi. Tahliye talebinin reddedildiği duruşmada Maxwell’in evlendiği ortaya çıktı. Üç davacının avukatı Alison Moe duruşmada, Maxwell’in gizlice evlendiğini açıklayarak dosyalarının şeffaf olmadığını belirtti. Sanığın evlendiği kişinin kimliğini açıklamayı reddettiği bildirildi. 

Ukraynalı spikerin canlı yayında zor anları!Ukrayna’da haberleri sunan kadın sunucunun dişi, kameralar karşısındayken yerinden çıktı.
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