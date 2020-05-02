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02.05.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Madrid’de balkon sineması

İspanya’nın başkenti Madrid’de yerel yönetim, karantina sürecinde insanları bir araya getirmek için önceki günlerde bir proje başlattı.

Madrid’de balkon sineması

BBC’de yer alan habere göre bir sinemaseverin belediye meclisine yaptığı talepten yola çıkılarak başlatılan projede, belediye yetkilileri her gün akşam saatlerinde farklı bir semte giderek büyük ekranlar yardımıyla insanlara balkonda sinema deneyimi yaşatıyor. Salgın nedeniyle 6 haftadır sıkı bir karantina önlemi altında yaşayan Madridliler ise uygulamadan memnun. İzleyiciler, filmin gösterimlerin öncesinde ve sonrasında uygulamayı alkışlıyorlar. BBC’ye konuşan bir Madridli “Bu çok dramatik bir an. Çünkü herkes sokağa çıkıyor ve alkışlıyor. Ayrıca eğlenceli de” diyor. 

Kısıtlamayı, sokakta dansla ihlal ettilerAntalya'da bir grup genç, 3 günlük sokak kısıtlamasının uygulandığı Antalya'da sokağa çıkıp dans etti. Yine aynı bölgede başka bir kişi de saat 05.44'de sokakta tek başına dans etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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