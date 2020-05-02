Madrid’de balkon sineması

BBC’de yer alan habere göre bir sinemaseverin belediye meclisine yaptığı talepten yola çıkılarak başlatılan projede, belediye yetkilileri her gün akşam saatlerinde farklı bir semte giderek büyük ekranlar yardımıyla insanlara balkonda sinema deneyimi yaşatıyor. Salgın nedeniyle 6 haftadır sıkı bir karantina önlemi altında yaşayan Madridliler ise uygulamadan memnun. İzleyiciler, filmin gösterimlerin öncesinde ve sonrasında uygulamayı alkışlıyorlar. BBC’ye konuşan bir Madridli “Bu çok dramatik bir an. Çünkü herkes sokağa çıkıyor ve alkışlıyor. Ayrıca eğlenceli de” diyor.