Mardin’de Şahmeran efsanesi

Mezopotamya kökenli sözlü kültürün ünlü efsanelerinden “Şahmeran”, Mardin’de kamusal bir sanat sergisinin merkezinde yer alacak. 20 Nisan’da başlayacak ve 20 Temmuz’a kadar devam edecek “Şahmeran Mardin” sergisi, çağdaş sanatı izleyici ile buluşturuyor. Art Publik / Keçi Events tarafından düzenlenen “Şahmeran Mardin”, serginin mimarı Zeynep Helvacı direktörlüğünde gerçekleşiyor.



Sergi kapsamında heykeltıraş Ayla Turan’ın imzasını taşıyan yaklaşık iki metrelik Şahmeran heykelleri, çeşitli sanatçılar tarafından yorumlanacak. Heykeli yorumlayacak 35 sanatçı arasında Ali Bakova, Bubi, Devrim Erbil ve Murat Germen de bulunuyor. Sergide heykeller dışında video ve digital art, mural, kısa film, enstalasyon çalışmaları da yer alacak. Toplam 47 eserin yer aldığı sergideki çalışmalar, ardından bir müzayedeyle satışa sunulacak ve elde edilecek gelir, Dara Antik Kenti’nin arkeolojik kazılarına fon sağlayacak.



Serginin direktörü Zeynep Helvacı, “Şahmeran”ın evrensel ve kadim bir yaşam öğretisi olduğunun altını çiziyor: “Hikaye, iyiliği öne çıkarıyor. Sana kötü davrananlara bile ‘İyi davran’ diyor. Biz de bu sergiyle iyiliği yayma fikrini vurguluyoruz.”



Sergide çeşitli sanatçılar tarafından yorumlanacak heykelin sanatçısı Ayla Turan ise kamusal alan için tasarladığı çağdaş sanat eserlerine bir yenisini bu projeyle ekliyor. Turan, kamusal alanda insanlarla buluşan çalışmaların, özellikle de çocuklara ulaşabilmenin kendisi için önemli olduğunu belirtiyor.



‘Sanat sokağa taşacak’

Helvacı, Mardin’i seçilme nedenini ise “Şahmeran” efsanesiyle bağlantılı olduğunu söylüyor: “Mardin’i sergi alanı olarak kurgulamak çok etkileyici. Sanatın sokağa taşınmasına imkan sunan sergi, aynı zamanda Mardin’e de çok yakışıyor. Muhteşem Mezopotamya manzarası ile doğası, insanı, yemekleri, kültürü, sanatı, mimarisi, 7 dilin, 7 dinin ve kültürün bir arada kardeşçe yaşadığı Mardin, bir Şahmeran Kent.”