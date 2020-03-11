MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri Mardin’de Şahmeran efsanesi
ABONE OL
11.03.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Mardin’de Şahmeran efsanesi

20 Nisan’da Mardin’de açılacak “Şahmeran Mardin”, ünlü efsaneden yola çıkan kapsamlı bir kamusal sanat sergisi. 47 çalışmanın yer aldığı sergide, 35 sanatçı Ayla Turan’ın iki metrelik Şahmeran heykelini yorumlayacak...

Mardin’de Şahmeran efsanesi

Mezopotamya kökenli sözlü kültürün ünlü efsanelerinden “Şahmeran”, Mardin’de kamusal bir sanat sergisinin merkezinde yer alacak. 20 Nisan’da başlayacak ve 20 Temmuz’a kadar devam edecek “Şahmeran Mardin” sergisi, çağdaş sanatı izleyici ile buluşturuyor. Art Publik / Keçi Events tarafından düzenlenen “Şahmeran Mardin”, serginin mimarı Zeynep Helvacı direktörlüğünde gerçekleşiyor.

Sergi kapsamında heykeltıraş Ayla Turan’ın imzasını taşıyan yaklaşık iki metrelik Şahmeran heykelleri, çeşitli sanatçılar tarafından yorumlanacak. Heykeli yorumlayacak 35 sanatçı arasında Ali Bakova, Bubi, Devrim Erbil ve Murat Germen de bulunuyor. Sergide heykeller dışında video ve digital art, mural, kısa film, enstalasyon çalışmaları da yer alacak. Toplam 47 eserin yer aldığı sergideki çalışmalar, ardından bir müzayedeyle satışa sunulacak ve elde edilecek gelir, Dara Antik Kenti’nin arkeolojik kazılarına fon sağlayacak.

Serginin direktörü Zeynep Helvacı, “Şahmeran”ın evrensel ve kadim bir yaşam öğretisi olduğunun altını çiziyor: “Hikaye, iyiliği öne çıkarıyor. Sana kötü davrananlara bile ‘İyi davran’ diyor. Biz de bu sergiyle iyiliği yayma fikrini vurguluyoruz.”

Sergide çeşitli sanatçılar tarafından yorumlanacak heykelin sanatçısı Ayla Turan ise kamusal alan için tasarladığı çağdaş sanat eserlerine bir yenisini bu projeyle ekliyor. Turan, kamusal alanda insanlarla buluşan çalışmaların, özellikle de çocuklara ulaşabilmenin kendisi için önemli olduğunu belirtiyor.

‘Sanat sokağa taşacak’

Helvacı, Mardin’i seçilme nedenini ise “Şahmeran” efsanesiyle bağlantılı olduğunu söylüyor: “Mardin’i sergi alanı olarak kurgulamak çok etkileyici. Sanatın sokağa taşınmasına imkan sunan sergi, aynı zamanda Mardin’e de çok yakışıyor. Muhteşem Mezopotamya manzarası ile doğası, insanı, yemekleri, kültürü, sanatı, mimarisi, 7 dilin, 7 dinin ve kültürün bir arada kardeşçe yaşadığı Mardin, bir Şahmeran Kent.”

Tampon bölgenin al yanaklı masum melekleriPazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan ‘tampon’ bölgede bekleyen mülteci çocuklar, göç yolunda biber gazı ve silah sesleri arasında her şeyden habersiz çocukluklarını yaşamaya çalışıyor. Çeşitli oyunlarla vakit geçirmeye çalışan mülteci çocuklar, acıkınca annelerinin yanına koşuyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Şşafak vakti dev uyuşturucu operasyonu!

Şşafak vakti dev uyuşturucu operasyonu!

Memur, emekli, dul ve yetim herkesi kapsıyor! Çift maaş...

Memur, emekli, dul ve yetim herkesi kapsıyor! Çift maaş...

Orduya saldırdı! 8 ölü...

Orduya saldırdı! 8 ölü...

İşte Türkiye'nin keşfedilmemiş adresleri!

İşte Türkiye'nin keşfedilmemiş adresleri!

Sıradaki Haber