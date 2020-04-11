11.04.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Marvel’dan evdekilere müjde
Marvel’ın resmi dijital yayın abonelik hizmeti olan Marvel Unlimited, önceki günlerde pandemi nedeniyle evde kendini izole edenler için kütüphanesini açtığını duyurdu.
Platformun Marvel’ın internet sitesinde paylaştığı haberde aralarında “Avengers”, “Spider-Man”, “Black Widow” ve “Captain America”nın da yer aldığı birçok ikonik kahramanın öyküleri ücretsiz olarak okunabilecek. Çizgi roman severler, bu romanlara 4 Mayıs tarihine kadar Ios ve Android cihazlarına indirerek ulaşabilirler.
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