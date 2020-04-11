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11.04.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Marvel’dan evdekilere müjde

Marvel’ın resmi dijital yayın abonelik hizmeti olan Marvel Unlimited, önceki günlerde pandemi nedeniyle evde kendini izole edenler için kütüphanesini açtığını duyurdu.

Marvel’dan evdekilere müjde

Platformun Marvel’ın internet sitesinde paylaştığı haberde aralarında “Avengers”, “Spider-Man”, “Black Widow” ve “Captain America”nın da yer aldığı birçok ikonik kahramanın öyküleri ücretsiz olarak okunabilecek. Çizgi roman severler, bu romanlara 4 Mayıs tarihine kadar Ios ve Android cihazlarına indirerek ulaşabilirler.

Ağlara takılan yunus balığını böyle kurtardı: “Dur oğlum, dur bir tanem seni kurtaracağım”Ordu’da bir balıkçı, ağlara takılan yunus balığını kurtarmaya çalıştığı esnada, “Dur oğlum seni kurtaracağım, az kaldı bir tanem kendini incitme” diyerek hem balığı sevdi, hem de ağlardan kurtardı.
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