Marvel’dan evdekilere müjde

Platformun Marvel’ın internet sitesinde paylaştığı haberde aralarında “Avengers”, “Spider-Man”, “Black Widow” ve “Captain America”nın da yer aldığı birçok ikonik kahramanın öyküleri ücretsiz olarak okunabilecek. Çizgi roman severler, bu romanlara 4 Mayıs tarihine kadar Ios ve Android cihazlarına indirerek ulaşabilirler.



