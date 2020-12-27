MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri Marvel’dan yılbaşı müzikali
ABONE OL
27.12.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Marvel’dan yılbaşı müzikali

Marvel Stüdyoları Başkanı Kevin Feige, yılbaşında Marvel Sinematik Evreni temalı bir müzikalin Marvelseverlerle buluşacağını duyurdu.

Marvel’dan yılbaşı müzikali

Independent’ta yer alan habere göre müzikal Çin’de düzenlenecek Bilibili Yeni Yıl Galası kapsamında gösterilecek. Önceki gün Twitter hesabı aracılığıyla paylaştığı videoda gelecek yıllarda Marvel hayranlarını yeni projelerin beklediğini belirten Feige, “Öncesinde, yeni yılı karşılamak için Marvel temalı bir yeni yıl performansı da olacak. 31 Aralık’ta Bilibili Yeni Yıl Galasını izleyin ve 2021’de neler olacağına bir göz atın” dedi. Müzikalde Marvel Sinematik Evreni’nde yer alan oyuncuların olup olmayacağı hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... İstanbul'da büyük şok! Taksi durağına kılıçla saldırdı

Son dakika... İstanbul'da büyük şok! Taksi durağına kılıçla saldırdı

Emeklilere güzel haber! Mahkeme kabul etti...

Emeklilere güzel haber! Mahkeme kabul etti...

Sakarya'da aile faciası, baba ile kızı...

Sakarya'da aile faciası, baba ile kızı...

15 bin 118 vaka 253 can kaybı

15 bin 118 vaka 253 can kaybı

Sıradaki Haber