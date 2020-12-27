Marvel’dan yılbaşı müzikali

Independent’ta yer alan habere göre müzikal Çin’de düzenlenecek Bilibili Yeni Yıl Galası kapsamında gösterilecek. Önceki gün Twitter hesabı aracılığıyla paylaştığı videoda gelecek yıllarda Marvel hayranlarını yeni projelerin beklediğini belirten Feige, “Öncesinde, yeni yılı karşılamak için Marvel temalı bir yeni yıl performansı da olacak. 31 Aralık’ta Bilibili Yeni Yıl Galasını izleyin ve 2021’de neler olacağına bir göz atın” dedi. Müzikalde Marvel Sinematik Evreni’nde yer alan oyuncuların olup olmayacağı hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı.



