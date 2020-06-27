‘Maske artık modanın ayrılmaz bir parçası’

Ancak koronavirüs nedeniyle çalışma koşullarında köklü değişikliğe giden modacılar, bunu tasarımlarına da yansıttı. Haute couture modanın temsilcilerinden Ahmet Özceyhan, “Öncelikle maske olmazsa olmaz aksesuarımız haline geldi. Tasarladığımız her türlü giysiye uygun, aynı kumaştan maske tasarlıyoruz. Bu bir ceketin yakası gibi vazgeçilmez bir parça haline geldi. Çok şık bir ceket giyerek toplantıya giden bir kadın, cerrahi maske üzerine ceketinin kendi kumaşından tasarlanmış maskeyi kullanmayı tercih ediyor. Böylelikle hem bulaş riskini en aza indiriyor hem de şıklığını da koruyor” dedi.



Kovid-19 tedbirleri kapsamında gelinlik tasarımlarında da değişikliğe gittiklerini anlatan Özceyhan, şöyle devam etti: “Artık çok abartılı, 5-6 metre uzunlukta kuyruklara sahip gelinlikler, etek ucuna kadar dökülen duvaklar görmeyeceğiz. Virüs taşıma riskine karşı daha kısa, giyilmesi daha kolay abartıdan uzak gelinliklere talepler arttı.”













Provalarda dezenfekte edilen önlük, siperlik, maske ve eldivenlerle önlem aldıklarını belirten Özceyhan, randevuları da 3 kişi ile sınırladıklarını söyledi.