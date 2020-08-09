Maskeli Heidi Amerika’da

Hypebae’de yer alan habere göre sergide, Miguel’in daha önce yaptığı ikonik parçalarının yanı sıra izolasyon döneminde çalıştığı emaye tablolar, heykeller ve canlı renklere sahip duvar halıları da yer alıyor. 22 Ağustos ile 26 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek sergi hakkında Okuda San Miguel, “Bu sergi hepimizin yaşadığı acil durum ve hapdesilmekten kaynaklanıyor” dedi. San Miguel’in sergi afişinde, bir döneme damgasını vuran Heidi ve Pokemon gibi animasyon karakterlerinden bazılarına maske giydirilmiş.