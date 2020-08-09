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09.08.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Maskeli Heidi Amerika’da

İspanyol sanatçı Okuda San Miguel, önümüzdeki günlerde Los Angeles’taki Corey Helford Gallery’de “The New Digital Love” isimli kişisel sergisiyle sanat severlerle buluşuyor.

Maskeli Heidi Amerika’da

Hypebae’de yer alan habere göre sergide, Miguel’in daha önce yaptığı ikonik parçalarının yanı sıra izolasyon döneminde çalıştığı emaye tablolar, heykeller ve canlı renklere sahip duvar halıları da yer alıyor. 22 Ağustos ile 26 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek sergi hakkında Okuda San Miguel, “Bu sergi hepimizin yaşadığı acil durum ve hapdesilmekten kaynaklanıyor” dedi. San Miguel’in sergi afişinde, bir döneme damgasını vuran Heidi ve Pokemon gibi animasyon karakterlerinden bazılarına maske giydirilmiş.

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