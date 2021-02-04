04.02.2021 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Meksika’dan açık artırmaya çıkacak eser için hak talebi
Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü, 9 Şubat’ta Paris’teki Christie’s Müzayede Evi’nde açık artırmaya çıkacak Kolomb öncesi döneme ait 33 eser için yasal hak talebinde bulundu.
Enstitü, Meksika kaynaklı eserlerin ülkeye geri gönderilmesi gerektiğini savunuyor. Meksikalı bir yetkili, “Müzayede kataloğunun Meksika’daki kültürlere ilişkin parçalar içerdiği belirlendi, bu yüzden bunlar ülkemizin kültür mirasının bir parçası” dedi. Müzayedede satılması planlanan eserler arasında Aztek, Maya ve Toltec kültürlerinden de heykeller, kaplar, maskeler ve figürler yer alıyor.