Meksika’dan açık artırmaya çıkacak eser için hak talebi

Enstitü, Meksika kaynaklı eserlerin ülkeye geri gönderilmesi gerektiğini savunuyor. Meksikalı bir yetkili, “Müzayede kataloğunun Meksika’daki kültürlere ilişkin parçalar içerdiği belirlendi, bu yüzden bunlar ülkemizin kültür mirasının bir parçası” dedi. Müzayedede satılması planlanan eserler arasında Aztek, Maya ve Toltec kültürlerinden de heykeller, kaplar, maskeler ve figürler yer alıyor.