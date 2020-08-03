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03.08.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Merle Haggard biyografisinde başrol Sam Rockwell’in oldu

Ünlü aktör Sam Rockwell, Amazon’un çekeceği biyografik filmde 1960’ların ünlü country müzisyeni Merle Haggard’ı canlandıracak.

Merle Haggard biyografisinde başrol Sam Rockwell’in oldu

Rockwell ayrıca Merle Haggard şarkılarını da seslendirecek. Deadline’a proje hakkında konuşan Rockwell, filmin sanatçının San Quentin cezaevinde geçirdiği üç yıla odaklanacağını ifade etti.

Filmin yönetmeni Robin Bissell olarak açıklanırken, senaryo ekibinde Merle Haggard’ın eşi Theresa Haggard da yer alacak.

 

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