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24.04.2020 - 14:47 |

Mert Fırat ve Tuğrul Tülek ile online sohbet

Vodafone Red ve DasDas işbirliğiyle düzenlenen “Red’le Evdeyiz” online sohbet serisi, ünlü sanatçılar Mert Fırat ve Tuğrul Tülek ile devam ediyor. İkili, 24 Nisan Cuma akşamı saat 22.00’da Vodafone Red Instagram hesabından yapılacak canlı yayında hayranlarıyla buluşacak.

Mert Fırat ve Tuğrul Tülek ile online sohbet

24 Nisan 2020 – Koronavirüs tedbirleri kapsamında günlerini evde geçirenler için Vodafone Red ve DasDas işbirliğiyle sunulan “Red’le Evdeyiz” online sohbet serisi, ünlü sanatçılar Mert Fırat ve Tuğrul Tülek ile devam ediyor. İkili, 24 Nisan Cuma akşamı saat 22.00’da Vodafone Red Instagram hesabından yapılacak canlı yayında hayranlarıyla buluşacak. Yayının hemen ardından 24 Nisan - 8 Mayıs tarihlerinde “Mert Fırat ve Korhan Futacı İle Rivayet Radyosu” gösterisi Vodafone TV’de yayınlanacak.

Sanatçı ve fenomenler 'Hatıran yeter' şarkısı ile evde kal mesajı verdiTürkiye’de, farklı mekanlardan bir araya gelen sanatçı ve fenomenler, “hatıran yeter” şarkısı ile evde kal mesajı verdi.Sanatçı ve fenomenleri bir araya getiren yönetmen Mustafa Sarıkaya, Ahmet Selçuk İlkan, Hakan Taşıyan, Nilgün Kızılcı, Oğuz Aksaç olmak üzere 34 yorumcu ve müzisyen ile irtibata geçerek sanatın evden de sürdürülebileceği mesajını vermek için proje başlattı.
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