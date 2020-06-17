Mert Nadir'den yeni EP

Ep’i ile aynı adı taşıyan sözü, bestesi Mert Nadir’e aranjesi Mert Efe Koç ile ortak ilk single ‘Adım Adım’ın video klip yönetmenliğini Bedirhan Karakurluk üstlendi.

Hedefi yeni ve farklı sounda’larla üretime devam etmek

Sözü, müziği ve altyapısı kendisine ait olan ,‘Adım Adım’, ‘Gitme’, ‘Ne Var’ isimli şarkılar sanatçı için büyük anlam taşıyor. Yaşadığı farklı ruh hallerini temsil eden şarkılarda, bu zamana kadar etkilendiği olayları, kişileri, verdiği kararları ele almaya çalışan Mert Nadir, hedefini yeni ve farklı sound’larla üretime devam ederek alışılmışın dışında kaliteli ve yenilikçi işlerin altına imza atmak olarak tanımlıyor.

Şarkılarında güncel ve global sound’ları kullanmayı tercih eden Mert Nadir, vokallerin ön planda olduğu şarkılarda, kullanılan synthler arkadaki boşluğu doldurmak ve altyapıyı zenginleştirmek adına kullanıldı.

Mert Nadir 1997 yılında Ankara’da doğdu. Çocukluğundan beri müziğin hayatının her alanında yer alması ve sonrasında enstrümanlarla tanışması ile söz yazıp, beste yapmaya başladı. Mert Nadir ise bir süre önce katılmış olduğu TV müzik yarışmasındaki etkileyici performansıyla uzun bir süre başarısından söz ettirdi.