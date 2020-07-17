MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri MET Museum haftanın 5 günü açık kalacak
ABONE OL
17.07.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

MET Museum haftanın 5 günü açık kalacak

New York’taki 150 yıllık Metropolitan Müzesi (MET) 29 Ağustos’tan itibaren haftanın beş günü açık olacak.

MET Museum haftanın 5 günü açık kalacak

13 Mart’ta koronavirüs salgınının artmasıyla birlikte kapılarını kapatan müze, yüzde 25 oranında daha az ziyaretçi kabul edecek ve maske, sosyal mesafe gibi uygulamaları zorunlu tutacak. New York nüfusunun sadece yüzde 1.3’lük bir kesiminin korona testinden geçmesi nedeniyle müzedeki önlemler oldukça sıkı tutulacak.

Yolda aküsü bitti! Sinir krizi geçirdi!Dolmabahçe'de aküsü biten otomobili için sürücülerden yardım isteyen bir vatandaş beklediği karşılığı alamayınca çılgına döndü. Alkollü olduğu da iddia edilen sürücünün aracını tekmeleyerek sinir krizi geçirdiği anlar kameraya yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

HDP’li vekil Mensur Işık eşini darbetti

HDP’li vekil Mensur Işık eşini darbetti

Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiriyor! Erteleniyor

Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiriyor! Erteleniyor

Ünlü teknoloji CEO'su başı kesilmiş halde bulundu

Ünlü teknoloji CEO'su başı kesilmiş halde bulundu

Mahkeme Yargıtay’ın bozma kararına uydu

Mahkeme Yargıtay’ın bozma kararına uydu

Sıradaki Haber