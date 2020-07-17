MET Museum haftanın 5 günü açık kalacak

13 Mart’ta koronavirüs salgınının artmasıyla birlikte kapılarını kapatan müze, yüzde 25 oranında daha az ziyaretçi kabul edecek ve maske, sosyal mesafe gibi uygulamaları zorunlu tutacak. New York nüfusunun sadece yüzde 1.3’lük bir kesiminin korona testinden geçmesi nedeniyle müzedeki önlemler oldukça sıkı tutulacak.



