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03.04.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

MET personel maaşını bağışlarla ödeyecek

Metropolitan Museum of Art (MET), çalışanlarının maaşlarını ve borçlarını ödeyebilmek için 3.6 milyar dolarlık bağış kaynaklarını kullanacak.

MET personel maaşını bağışlarla ödeyecek

The Artnet’te yer alan habere göre 100 milyon dolarlık bir bütçe açığı olan MET, bu şekilde personel ödemesini 2 Mayıs’a kadar uzattı. Müzenin başkanı Daniel Weiss, “Bizim sorumluluğumuz bu kaynağı bu şartlar altında uygun olacak şekilde kullanmak ve mümkün olduğunca yarar sağlayabilmek. Özellikle kritik harcamalar için mevcut bağış kaynaklarını yeniden tahsis ediyoruz” dedi. New York’taki müzeler kendi bağış kaynaklarından sınırlı bir miktar çekebiliyor ancak ne kadar çekecekleri konusunda da yasal sınır bulunuyor. MET, koronavirüs salgınında kapılarını ziyaretçilere kapama kararı veren ilk New York Müzesi oldu ve MET’in bu kararını diğer sanat kurumları takip etti.

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