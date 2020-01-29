Milliyet Sanat şubat sayısında: ‘Küçük Kadınlar’ın dansı

Milliyet Sanat dergisi şubat ayı sayısının kapağına, 14 Şubat’ta vizyona girecek olan Greta Gerwig’in yenilikçi bir bakış açısıyla sinemaya aktardığı “Küçük Kadınlar” uyarlamasını taşıyor. Sevin Okyay, filmle ilgili yazısında Gerwig’in kamera kullanımını dansa benzetiyor. Burçin S. Yalçın ise Louisa May Alcott’ın ünlü romanının diğer sinema uyarlamalarını mercek altına alıyor. Derginin sinema sayfalarında ayrıca Selin Gürel Oscar’ın uluslararası filmlerini ve seçim sürecini inceliyor.









Derginin plastik sanatlar sayfaları Marina Abramovic’in İstanbul’daki ilk kapsamlı sergisi “Flux” ile açılıyor. Bu sayfaların devamında ise resim yapmayı bir tür performansa dönüştüren ressam Ebru Uygun ile yapılmış bir söyleşi, Ebru Ceylan’ın insansız manzaralarındaki “Ebedi Bir An” üzerine bir değerlendirme yazısı, sürrealist fotoğrafın en önemli isimlerinden Dora Maar’ın Tate Modern’deki sergisi üzerine bir değerlendirme, Elmas Deniz ile “Suyun Üç Rengi” sergisi üzerine bir röportaj ve Can Göknil’in çocuklara Türk resim tarihini anlattığı kitabı ve sergisine dair bir röportaj okurun karşısına çıkıyor.



Yaşanmış olaylardan yola çıkan gerçekçi bir yapım olarak nitelendirilen “Unbelievable” üzerine kaleme alınmış bir inceleme dizi meraklıları ile buluşurken Ayın Söyleşisi’nde Asu Maro, “Fanatik”in başrolü Salih Bademci’yle konuşuyor. Sahne Sanatları sayfalarının devamında “Tarla Kuşuydu Juliet”, “Bir Garip Orhan Veli” ve “Don Pasquale”yi İDOB’da sahneleyen Recep Ayyılmaz’ın tercihleri üzerine yazılar yer alıyor.





Benim Adım Kırmızı 21 yaşında









“Benim Adım Kırmızı”nın 21’inci yaşı şerefine bir araya gelen Orhan Pamuk ve Feride Çiçekoğlu, edebiyat sayfalarını bir Dost Muhabbeti ile açıyorlar. Devamında ise okurlara Japon yazar Haruki Murakami’nin çevirmeni Ali Volkan Erdemir soruyor: “Murakami’yi biz neden çok sevdik?”. Sonraki sayfalarda ise kitapseverlerin yeni adresi olan 1000Kitap üzerine yapılmış bir söyleşi, Selim İleri’nin kitaplığından okuruna ulaşanlar kitaplar, Booker Roman Ödülleri’nin finalistlerinden Tibor Fischer ile yapılmış bir röportaj ve 14 Şubat vesilesiyle yazarların sevdiği aşk romanları dosyası yer alıyor.



Murathan Mungan Milliyet Sanat’a konuştu



Müzik sayfaları Murathan Mungan’ın kaleminden dökülen “2020 Model” bir albümle açılıyor. Murathan Mungan’ın sözlerini yazdığını 26 şarkıdan oluşan “2020 Model” albümü 7 Şubat’ta çıkacak. Asu Maro’ya albümüyle ilgili röportaj veren Mungan, “Albüm bana benzedi, kendi kumaşımdan olan bir şeyden bir elbise dikiyorum” diyor. 2004’te kendi sözlerinden oluşan “Söz Vermiş Şarkılar” albümünü çıkaran Mungan’ın, çoğu bu albüme özel olarak bestelenmiş ve ilk kez yazılmış şarkılarına daha önce yayınlanmış olanlar da eşlik ediyor. “Kehribar Sarı” ve “Gri Pembe” başlıklarıyla iki parçaya ayrılan albümde Nazan Öncel’den Zuhal Olcay’a, Teoman’dan Gaye Su Akyol’a uzanan isimler şarkıları seslendiriyor.









14 Şubat hediyesi



Şubatın sürprizini ise Tame Impala yapıyor ve hayranlarına “The Slow Rush”la Sevgililer Günü armağanı veriyor. Ceylan Ertem’in filtresinden geçen türküler “Câhille Sohbeti Kestim”de yer alırken Egemen Limoncuoğlu’nun Müzik Kutusu’nda Greenday’in yeni albümü, Celeste ve Arlo Parks çalıyor. Kemal Küçük ise güçlü duruşlarıyla dikkat çeken kadın orkestra şeflerini müzikseverlerle tanıştırıyor.