04.03.2020 - 12:10 |
MilyonFest'in yeni rotası Çeşme
Anadolu’nun dört bir yanında düzenlediği dev kamplı müzik festivalleri ile yüzbinlerce genci rock ve alternatif müziğin yıldızlarıyla buluşturan Milyon Yapım bu yıl ilk kez Ege’nin incisi Çeşme’ye geliyor.
Sertab Erener’den Yüzyüzeyken Konuşuruz’a; Bedük’ten Kalben’e; Dolu Kadehi Ters Tut’tan Şanışer & Soktrat ikilisine 24 sanatçı ve grup 4 sürecek yüzdeyüz müzik ve eğlence şöleni için MilyonFest Çeşme’de buluşuyor.
Çeşme Fun Beach’de 11-12-13-14 Haziran’da gerçekleşecek festival, Red Bull desteği ile Türkiye’nin müzik ve gençlik kanalı Milyon Tv ekranlarından da canlı olarak yayınlanacak.