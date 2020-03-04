MilyonFest'in yeni rotası Çeşme

Sertab Erener’den Yüzyüzeyken Konuşuruz’a; Bedük’ten Kalben’e; Dolu Kadehi Ters Tut’tan Şanışer & Soktrat ikilisine 24 sanatçı ve grup 4 sürecek yüzdeyüz müzik ve eğlence şöleni için MilyonFest Çeşme’de buluşuyor.



Çeşme Fun Beach’de 11-12-13-14 Haziran’da gerçekleşecek festival, Red Bull desteği ile Türkiye’nin müzik ve gençlik kanalı Milyon Tv ekranlarından da canlı olarak yayınlanacak.