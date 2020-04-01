Minyatür sanatının yeni sürümü

Milliyet Sanat dergisi Nisan - Mayıs sayısında kapağına Pera Müzesi’nde açılması planlanan “Minyatür 2.0” sergisini taşıyor. Dünyada çağdaş minyatürün izini süren “Minyatür 2.0”, geçmişe özlem duymak yerine daha iyi bir gelecek hayaliyle hazırlanan kapsamlı bir sergi. “Minyatür 2.0” kapsamında eserleri sanatseverlerle buluşacak Imran Qureshi de dergiye bir röportaj veriyor. Qureishi, “Kalpten ifade aracı olarak gördüğüm için minyatürü seçtim” diyor.

Derginin plastik sanatlar sayfalarında, farklı coğrafyalardan sanatçıların işlerinin yer aldığı Paris’teki Palais de Tokyo’daki “Dünyamız Yanıyor”a dair bir inceleme okurla buluşuyor. Zilberman’daki Antonio Cosentino teknesiyle sanatseverleri “Jpeg Takımadaları”na yolculuğa çıkarıyor. Yanı sıra M.K Perker’in Pilot’taki online olarak gezilebilen ”Gece Vardiyası” da okunabiliyor. Cansen Ercan, Evin Sanat Galerisi’ndeki anonim portre, peyzaj ve figürlü kompozisyonlarını derginin okurlarına aktarırken İstanbul’un Fethi’nden Anafartalar’a savaşları canlandıran bir müze olan Hisart’ı kurucusu Nejat Çuhadaroğlu anlatıyor.



Salgın filmleri seçkisi

Derginin sinema konuları arasında koronavirüs salgınından yola çıkan bir salgın filmleri seçkisi dikkat çekiyor. Evde zaman geçirirken kendisini iyi hissetmek isteyen sinemaseverler içinse son 20 yılın ‘kendini iyi hisset’ filmlerinden oluşan bir seçki yer alıyor. Hollywood’un ünlü yapımcısı Harvey Weinstein’in taciz ve cinsel istismar nedeniyle hapse girmesinin ardından Weinstein’in taciz ettiği parlak oyuncuların kariyerlerini nasıl söndürdüğüne dair bir yazı da derginin sinema bölümünde... “Promising Young Woman”dan yola çıkan bir inceleme yazısı kadınların intikam aldığı film izleğini mercek altına alıyor. Engin Ertan yazısında şubat ayında düzenlenen 70. Berlin Film Festivali’nde göze çarpan 10 filmi inceliyor. Derginin müzik sayfalarında bir dosya konusunda koronavirüsün müzik sektörüne etkileri inceleniyor.



Yeni albümler, yeni şarkılar

10 Nisan’da yeni albümü “Chromatica”yı dinleyicileriyle paylaşacak pop müzik divası Lady Gaga’nın yeni albümünden neler beklenmesi gerektiğini tartışan bir yazı da derginin müzik bölümünde yer buluyor. Üç bölümden oluşacak EP serisinin ilk parçası olan “Migrante”yi yayınlayan Alper Tuzcu, yeni çalışmasını derginin okurları için anlatıyor.

Derginin sahne sanatları sayfaları ise Emre Kınay’ın genel sanat yönetmenliğindeki Duru Tiyatro’ya dair yapılmış bir söyleşi ve Güven Murat Akpınar’ın ilk kez “Yeşil Arabalar Günü” ile yazar olarak seyircinin karşısına çıkma deneyimine dair bir röportaja ev sahipliği yapıyor. Murat Mahmutyazıcıoğlu, yazıp yönettiği “Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin”de değişen İstanbul’la birlikte üç nesil kadının hikayelerini nasıl sahneye aktardığını anlatıyor.



Keret ile Okyay söyleşisi



Milliyet Sanat dergisinin edebiyat sayfalarında ise hem edebiyata hem de sinemaya dair bir röportaj okurla buluşuyor. Sevin Okyay ile Etgar Keret’in söyleşisi, yazarın sinemadaki yolculuğunun rotalarını takip etmek isteyenler için önemli bir fırsat. Edebiyatta mevsimlerin izdüşümüne dair bir dosya okurla buluşurken Selim İleri de kitaplığından seçtiklerini okuruna aktarıyor. Dergideki bir diğer edebiyat söyleşisi ise Jasmin Darznik ile. Darznik Furuğ Ferruhzad’nı ve İran’ın öyküsünü “Esir Kuşun Şarkısı”nda anlatıyor.