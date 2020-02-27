Misafir sanatçılar zanaatkarlardân ilham aldı: Geleneksel üretime güncel bir bakış

İstanbul Modern’in Türkiye’nin uluslararası tanıtımına katkı sağlayan projesinin ilk sergisi “Misafirler: Sanatçılar ve Zanaatkârlar” sanatseverlerle buluşuyor.



İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı çerçevesinde desteklediği proje kapsamında bir araya gelen sanatçıların eserlerinden oluşan sergi, izleyiciyi İstanbul’un köklü zanaat geçmişini çağdaş bir mercekle düşünmeye davet ediyor. Serginin önceki akşam yapılan basın toplantısına İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Genel Sekreter Vekili Dr. Fatih Pişkin, sergi küratörleri Öykü Özsoy ve Ümit Mesci, sanatçılar ve zanaatkârlar katıldı.



İstanbul’un küresel ölçekte tanıtımını ve görünürlüğünü artırmayı da amaçlayan programa katılan misafir sanatçılar, İstanbul’da ahşap oymadan halı dokumaya, metal sıvamadan yorgancılığa kadar pek çok zanaatın ustasıyla bir araya gelerek üretimlerini gerçekleştirdi. İstanbul’daki zanaatlardan ilham alarak ortaya çıkan üretimlerin sergilendiği “Misafirler: Sanatçılar ve Zanaatkârlar” sergisi 10 uluslararası sanatçının çalışmalarına yer veriyor.



İstanbul Modern’in küratöryel ekibinden Öykü Özsoy ve Ümit Mesci’nin küratörlüğünü üstlendiği sergide yapıtları yer alan sanatçılar, kendi üretim süreçlerinde zanaat ve gelenek konularına odaklanıyor ya da farklı malzeme ve tekniklerle çalışmalarını yürütüyor. Projede yer alan sanatçılar şöyle sıralanıyor: Faig Ahmed (Bakü), Rana Begum (Londra), Benji Boyadgian (Kudüs), Rodrigo Hernández (Meksiko), Servet Koçyiğit (Amsterdam), Outi Pieski (Utsjoki ve Numminen), Randi & Katrine (Kopenhag), Wael Shawky (İskenderiye ve Philadelphia) ve Jorinde Voigt (Berlin).



“Misafirler: Sanatçılar ve Zanaatkârlar”, geleneksel üretim tekniklerini güncel bir bakış açısıyla yorumlayan sanatçıların yapıtlarının yanı sıra İstanbul’daki Harbiye Askeri Müze ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü Koleksiyonu’ndan ödünç alınan, İstanbul’un kültürel zenginliğine ışık tutan tarihi objelere de yer veriyor. Sergi 23 Ağustos tarihine dek ziyaretlere açık.









‘Program devam edecek’



Serginin açılışında konuşan İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı şunları söyledi:



“2010 yılında İstanbul’un Avrupa Kültür Başkenti olması vesilesiyle düzenlediğimiz ‘Gelenekten Çağdaşa: Modern Türk Sanatında Kültürel Bellek’ adlı sergimizde, sanat üretiminde geleneğin anlamını tartışmaya açtık. 2015 yılında ise ‘Zanaattan Tasarıma’ projesini başlatarak Türkiye’den sanatçı, tasarımcı ve zanaatkârların birlikte üretebileceği bir fikir ve çalışma ortamı oluşturduk. Bu süreçlerden kazandığımız tecrübeyle, Uluslararası Misafir Sanatçı Programı’na zanaat ve gelenek konularına odaklanan, farklı malzeme ve tekniklerle çalışmalarını yürüten dünyanın farklı coğrafyalarından 10 sanatçıyı İstanbul’a davet ettik. Uluslararası Misafir Sanatçı Programı’mızın, İstanbul’un çağdaş sanat üretiminin önemli bir merkezi haline gelmesine büyük katkıda bulunacağına inananıyor ve programı devam ettirmeyi arzu ediyoruz.”





