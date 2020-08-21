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21.08.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT

Moda Sahnesi’nin afişleri satışta

Moda Sahnesi, pandemiyle başlayan ekonomik krizin yükünü hafifletmek için afiş koleksiyonu serisini satışa sundu.

Moda Sahnesi’nin afişleri satışta

Flauner Books işbirliğiyle hazırlanan koleksiyonda; beş oyun için aralarında Cem Dinlenmiş, Moklich ve Selin Çınar’ın da yer aldığı 7 sanatçı tarafından yeniden tasarlanmış serigrafi tekniğiyle üretilen 7 afiş yer alıyor. Sınırlı sayıda basılacak özel seride “Hamlet”, “Bütün Çılgınlar Sever Beni”, “En Kısa Gecenin Rüyası”, “Yeni Bir Şarkı” ve “Kıyı” oyunlarının afişleri bulunuyor. Her biri 300 TL’ye satışa sunulan afişler, Moda Sahnesi’nin sitesinden satın alınabilir.

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