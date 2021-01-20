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20.01.2021 - 10:25 |

MoÄŸollar'Ä±n son albümü plak formatÄ±nda

Kariyerlerinin 52. yÄ±lÄ±nÄ± kutlayan TÃ¼rk mÃ¼zik tarihinin efsanevi grubu MoÄŸollar; dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ Artone Studio'larÄ±nda, direct - to - disc (doÄŸrudan plaÄŸa kayÄ±t) teknolojisiyle kaydedilen yeni albÃ¼mleri 'Anatolian Sun Part 1 & Part 2' geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde dijital olarak yayÄ±nlamÄ±ÅŸtÄ±. AlbÃ¼mÃ¼n merakla beklenen plak versiyonu da Ã§ift plak olarak bugÃ¼nden itibaren piyasalarda olacak.

MoÄŸollar'Ä±n son albümü plak formatÄ±nda

Grubun; 11 yÄ±l aradan sonra gelen ve iki ayrÄ± albÃ¼m halinde plak formatÄ±nda da yayÄ±nlanan albÃ¼mÃ¼ Anatolian Sun; MoÄŸollar'Ä±n konser performanslarÄ±na en yakÄ±n kayÄ±tlarÄ± olma Ã¶zelliÄŸini taÅŸÄ±yor. Herhangi bir dÃ¼zenleme yapÄ±lmadan tek seferde ve tamamen canlÄ± kaydedilen albÃ¼m; GÃ¼lbaba Records & Night Dreamer Records etiketiyle Murat Ertel'in prodÃ¼ktÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde yayÄ±nlandÄ±.


Saykedelik TÃ¼rk rock mÃ¼ziÄŸinin tÃ¼m dÃ¼nyada gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ ilgi MoÄŸollarâ€™Ä±n 44 yÄ±l sonra yeniden Avrupaâ€™da plak yayÄ±nlamasÄ±na vesile oluyor. Anadolu pop'un 60â€™lardaki Ã¶ncÃ¼ ve devrimci grubu MoÄŸollar, 2020â€™de hala aktif ve deyim yerindeyse tabanca gibi Ã§alÄ±yor!

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Anatolian Sun Part 1
1. ÂSelvi Boylum Al YazmalÄ±m
2. Â  7/8 - 9/8
3. Â  Gel Gel
4. Â  Gam YÃ¼kÃ¼ / NilÃ¼fer
5. Â  Dinleyiverin Gari
6. Â  Ã‡Ä±ÄŸrÄ±k
7. Â  DÃ¼m Tek
8. Â  HaliÃ§â€™te GÃ¼n BatÄ±ÅŸÄ±

Anatolian Sun Part 2
1. Â  KeÅŸiÅŸleme
2.Â  Biâ€™ÅŸey YapmalÄ±
3.Â  Buzlar Ã‡Ã¶zÃ¼lmeden
4.Â  Toprak Ana
5.Â  IklÄ±ÄŸ
6.Â  Berkay Oyun HavasÄ±
7.Â  Ã–lÃ¼ler AltÄ±n Takar MÄ±?
8.Â  Alageyik DestanÄ±

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