MoÄŸollar'Ä±n son albümü plak formatÄ±nda
Kariyerlerinin 52. yÄ±lÄ±nÄ± kutlayan TÃ¼rk mÃ¼zik tarihinin efsanevi grubu MoÄŸollar; dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ Artone Studio'larÄ±nda, direct - to - disc (doÄŸrudan plaÄŸa kayÄ±t) teknolojisiyle kaydedilen yeni albÃ¼mleri 'Anatolian Sun Part 1 & Part 2' geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde dijital olarak yayÄ±nlamÄ±ÅŸtÄ±. AlbÃ¼mÃ¼n merakla beklenen plak versiyonu da Ã§ift plak olarak bugÃ¼nden itibaren piyasalarda olacak.
Grubun; 11 yÄ±l aradan sonra gelen ve iki ayrÄ± albÃ¼m halinde plak formatÄ±nda da yayÄ±nlanan albÃ¼mÃ¼ Anatolian Sun; MoÄŸollar'Ä±n konser performanslarÄ±na en yakÄ±n kayÄ±tlarÄ± olma Ã¶zelliÄŸini taÅŸÄ±yor. Herhangi bir dÃ¼zenleme yapÄ±lmadan tek seferde ve tamamen canlÄ± kaydedilen albÃ¼m; GÃ¼lbaba Records & Night Dreamer Records etiketiyle Murat Ertel'in prodÃ¼ktÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde yayÄ±nlandÄ±.
Saykedelik TÃ¼rk rock mÃ¼ziÄŸinin tÃ¼m dÃ¼nyada gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ ilgi MoÄŸollarâ€™Ä±n 44 yÄ±l sonra yeniden Avrupaâ€™da plak yayÄ±nlamasÄ±na vesile oluyor. Anadolu pop'un 60â€™lardaki Ã¶ncÃ¼ ve devrimci grubu MoÄŸollar, 2020â€™de hala aktif ve deyim yerindeyse tabanca gibi Ã§alÄ±yor!
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Anatolian Sun Part 1
1. ÂSelvi Boylum Al YazmalÄ±m
2. Â 7/8 - 9/8
3. Â Gel Gel
4. Â Gam YÃ¼kÃ¼ / NilÃ¼fer
5. Â Dinleyiverin Gari
6. Â Ã‡Ä±ÄŸrÄ±k
7. Â DÃ¼m Tek
8. Â HaliÃ§â€™te GÃ¼n BatÄ±ÅŸÄ±
Anatolian Sun Part 2
1. Â KeÅŸiÅŸleme
2.Â Biâ€™ÅŸey YapmalÄ±
3.Â Buzlar Ã‡Ã¶zÃ¼lmeden
4.Â Toprak Ana
5.Â IklÄ±ÄŸ
6.Â Berkay Oyun HavasÄ±
7.Â Ã–lÃ¼ler AltÄ±n Takar MÄ±?
8.Â Alageyik DestanÄ±
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