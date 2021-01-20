Grubun; 11 yÄ±l aradan sonra gelen ve iki ayrÄ± albÃ¼m halinde plak formatÄ±nda da yayÄ±nlanan albÃ¼mÃ¼ Anatolian Sun; MoÄŸollar'Ä±n konser performanslarÄ±na en yakÄ±n kayÄ±tlarÄ± olma Ã¶zelliÄŸini taÅŸÄ±yor. Herhangi bir dÃ¼zenleme yapÄ±lmadan tek seferde ve tamamen canlÄ± kaydedilen albÃ¼m; GÃ¼lbaba Records & Night Dreamer Records etiketiyle Murat Ertel'in prodÃ¼ktÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde yayÄ±nlandÄ±.



Saykedelik TÃ¼rk rock mÃ¼ziÄŸinin tÃ¼m dÃ¼nyada gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ ilgi MoÄŸollarâ€™Ä±n 44 yÄ±l sonra yeniden Avrupaâ€™da plak yayÄ±nlamasÄ±na vesile oluyor. Anadolu pop'un 60â€™lardaki Ã¶ncÃ¼ ve devrimci grubu MoÄŸollar, 2020â€™de hala aktif ve deyim yerindeyse tabanca gibi Ã§alÄ±yor!

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Anatolian Sun Part 1

1. ÂSelvi Boylum Al YazmalÄ±m

2. Â 7/8 - 9/8

3. Â Gel Gel

4. Â Gam YÃ¼kÃ¼ / NilÃ¼fer

5. Â Dinleyiverin Gari

6. Â Ã‡Ä±ÄŸrÄ±k

7. Â DÃ¼m Tek

8. Â HaliÃ§â€™te GÃ¼n BatÄ±ÅŸÄ±



Anatolian Sun Part 2

1. Â KeÅŸiÅŸleme

2.Â Biâ€™ÅŸey YapmalÄ±

3.Â Buzlar Ã‡Ã¶zÃ¼lmeden

4.Â Toprak Ana

5.Â IklÄ±ÄŸ

6.Â Berkay Oyun HavasÄ±

7.Â Ã–lÃ¼ler AltÄ±n Takar MÄ±?

8.Â Alageyik DestanÄ±

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