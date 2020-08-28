Monet’nin eseri Şanghay’da

Fransız gazetesi Le Figaro’nun haberine göre, empresiyonist ressamın bu eseriyle birlikte sekiz çalışması daha 17 Eylül-3 Ocak arasında Shanghai’de izleyiciyle buluşacak. Utagawa Hiroshige and Katsushika Hokusai’nin de eserlerinin sergileneceği müzedeki bu sergi daha önce pek çok kez ertelenmişti. Monet Müzesi’nin müdürüne göre, sanatçının eseri ilk kez bu kadar uzak bir mesafede sanatseverlerin karşısına çıkıyor.