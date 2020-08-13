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13.08.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Monet’nin nilüferleri İngiltere’ye gidiyor

Claude Monet’nin üç nilüfer resmi, önümüzdeki yıl Londra’daki The National Gallery’de gerçekleşecek “Impressionist Decorations: The Birth of Modern Décor” adlı serginde yer almak üzere Fransa’dan İngiltere’ye ödünç verilecek.

Monet’nin nilüferleri İngiltere’ye gidiyor

The Guardian’da yer alan habere göre, müzenin dekoratif sanatlara olan emperyonist tutkuyu araştıran ilk büyük sergisinde yer alacak bu üç eser, Monet’nin 1922 yılında Fransız devletine bağışladığı ve Paris’teki Orangerie Museumdaki iki oval odada bir seri şeklinde yer alıyor. Sergi, 11 Eylül 2021 ile 9 Ocak 2022 tarihleri arasında görülebilecek.

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