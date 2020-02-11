Morrison’un 89. yaşına özel hafta

18-25 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek etkinlik kapsamında çeşitli gösterimler, konuşmalar ve performanslar düzenlenecek. BAM Film ve Stratejik Programlama Başkan Yardımcısı Gina Duncan, “Morrison hayatını kaybettiğinde, çoğu siyahi kadın sadece olağanüstü bir yazarı değil, bir kız kardeşin, bir arkadaşın gerçeğini anlatan kişinin yasını tuttu. Bu yüzden onun 89’uncu doğum gününü BAM Eğitim ve Toplumsal Katılım Başkan Yardımcısı Coco Killingsworth ile birkaç kadını kutlamaya davet ettim” diye açıklamada bulundu. l