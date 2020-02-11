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11.02.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT

Morrison’un 89. yaşına özel hafta

The Brooklyn Academy of Music (BAM), 18 Şubat’ta Toni Morrison’un 89’uncu doğum günü şerefine “Happy Birthday, Toni! A Celebration of Black Women” başlıklı bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu.

Morrison’un 89. yaşına özel hafta

18-25 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek etkinlik kapsamında çeşitli gösterimler, konuşmalar ve performanslar düzenlenecek.  BAM Film ve Stratejik Programlama Başkan Yardımcısı Gina Duncan, “Morrison hayatını kaybettiğinde, çoğu siyahi kadın sadece olağanüstü bir yazarı değil, bir kız kardeşin, bir arkadaşın gerçeğini anlatan kişinin yasını tuttu. Bu yüzden onun 89’uncu doğum gününü BAM Eğitim ve Toplumsal Katılım Başkan Yardımcısı Coco Killingsworth ile birkaç kadını kutlamaya davet ettim” diye açıklamada bulundu. l

 

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